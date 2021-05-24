В Spotify теперь можно включать музыку для своего домашнего растения

Сервис для прослушивания музыки Spotify создал плейлисты для комнатных растений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Spotify. Фото из открытых источников

Кураторами для новых музыкальных подборок стали дизайнер Келли Верстлер, экомодель Рейн Оукс, инстаграм-блогер Нельсон Зепеквеног и другие знаменитости.

По словам создателя первого плейлиста для растений Уриэля Вейзеля, он уверен, что растения чувствуют музыку и её присутствие. Звуковые волны резонируют с флорой. Учитывая это, было несложно создать такой плейлист и тем самым заполнить пробел в контенте.

По данным собственного исследования компании, более 20% людей разговаривают со своими домашними растениями. Еще 12% включают для них различные музыкальные композиции. Конкретных музыкальных предпочтений у таких пользователей отмечено не было. Аудиоконтент может быть самым разным: от подкастов и коротких записей со звуками природы до получасовых эмбиентов.

Также известно, что на данный момент в сервисе существует около 3 миллионов плейлистов, связанных с садоводством и растениями.

По данным Spotify, в последнее время наблюдается большой прирост прослушивания такого контента. Только за последний год данные подборки прослушало на 1400% больше пользователей сервисом.

Для справки: на сервис Spotify приходится более 30% мирового аудиостриминга.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft перестанет поддерживать свой Internet Explorer. Также издание информировало о том, что Google обновит один из своих популярных сервисов.





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