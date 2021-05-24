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В Spotify теперь можно включать музыку для своего домашнего растения

В известном музыкальном сервисе появилась возможность для создания подборок аудиоконтента для растений

сегодня, 10:54
Автор:

Денис Подставной

Сервис для прослушивания музыки Spotify создал плейлисты для комнатных растений. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

В Spotify теперь можно включать музыку для своего домашнего растения

Spotify. Фото из открытых источников

Кураторами для новых музыкальных подборок стали дизайнер Келли Верстлер, экомодель Рейн Оукс, инстаграм-блогер Нельсон Зепеквеног и другие знаменитости. 

По словам создателя первого плейлиста для растений Уриэля Вейзеля, он уверен, что растения чувствуют музыку и её присутствие. Звуковые волны резонируют с флорой. Учитывая это, было несложно создать такой плейлист и тем самым заполнить пробел в контенте. 

По данным собственного исследования компании, более 20% людей разговаривают со своими домашними растениями. Еще 12% включают для них различные музыкальные композиции. Конкретных музыкальных предпочтений у таких пользователей отмечено не было. Аудиоконтент может быть самым разным: от подкастов и коротких записей со звуками природы до получасовых эмбиентов. 

Также известно, что на данный момент в сервисе существует около 3 миллионов плейлистов, связанных с садоводством и растениями.

По данным Spotify, в последнее время наблюдается большой прирост прослушивания такого контента. Только за последний год данные подборки прослушало на 1400% больше пользователей сервисом. 

Для справки: на сервис Spotify приходится более 30% мирового аудиостриминга.  

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft перестанет поддерживать свой Internet Explorer. Также издание информировало о том, что Google обновит один из своих популярных сервисов. 





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Источник: https://rubryka.com/2021/05/23/spotify-stvoryv-plejlysty-dlya-roslyn-yak-tse-pratsyuye/
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