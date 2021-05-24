В Spotify теперь можно включать музыку для своего домашнего растения

BTC/USD
36505.40
ETH/USD
2271.72
LTC/USD
159.44
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Сервис для прослушивания музыки Spotify создал плейлисты для комнатных растений. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Spotify. Фото из открытых источников
Кураторами для новых музыкальных подборок стали дизайнер Келли Верстлер, экомодель Рейн Оукс, инстаграм-блогер Нельсон Зепеквеног и другие знаменитости.
По словам создателя первого плейлиста для растений Уриэля Вейзеля, он уверен, что растения чувствуют музыку и её присутствие. Звуковые волны резонируют с флорой. Учитывая это, было несложно создать такой плейлист и тем самым заполнить пробел в контенте.
По данным собственного исследования компании, более 20% людей разговаривают со своими домашними растениями. Еще 12% включают для них различные музыкальные композиции. Конкретных музыкальных предпочтений у таких пользователей отмечено не было. Аудиоконтент может быть самым разным: от подкастов и коротких записей со звуками природы до получасовых эмбиентов.
Также известно, что на данный момент в сервисе существует около 3 миллионов плейлистов, связанных с садоводством и растениями.
По данным Spotify, в последнее время наблюдается большой прирост прослушивания такого контента. Только за последний год данные подборки прослушало на 1400% больше пользователей сервисом.
Для справки: на сервис Spotify приходится более 30% мирового аудиостриминга.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft перестанет поддерживать свой Internet Explorer. Также издание информировало о том, что Google обновит один из своих популярных сервисов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости