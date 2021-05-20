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Microsoft перестанет поддерживать свой Internet Explorer: что придет на замену

Microsoft отказывается от своего устаревшего браузера и переходит на новый

сегодня, 11:28
Автор:

Денис Подставной

Американская корпорация Microsoft заявила о том, что вскоре прекратит поддержку собственного браузера Internet Explorer. 

Microsoft перестанет поддерживать свой Internet Explorer: что придет на замену

Internet Explorer - фото: из открытых источников

Пользователи могли заметить, что за последний год компания стала отходить от поддержки браузера. Так, например, с недавнего времени для Eхplorer стал недоступен онлайн-сервис Microsoft 365. 

В компании хотят заменить устаревший браузер новым, который называется Edge. По их словам, он является более быстрым, безопасным и современным по сравнению с IE, а в добавок к этому, сможет решить проблему совместимости с устаревшими сайтами и приложениями. В нём встроен режим "Internet Explorer", благодаря которому, устаревший сайт открывается на основе старого браузера, но внутри Edge. Полное прекращение поддержки Еxplorer будет осуществлено в июне  следующего года. 

Для справки: Microsoft Edge был выпущен в 2015 году компанией Microsoft одновременно с первой версией операционной системы Windows 10. Уже тогда, он пришел на замену Internet Explorer, который разрабатывался и поддерживался с 1995 года. Тем не менее второй, остался в составе ОС для того, чтобы избежать проблем с совместимостью корпоративных приложений. Новый браузер сначала работал на собственном движке EdgeHTML, однако вскоре компания решила сделать выбор в пользу Chromium. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний — как он работает, а также о том, сколько времени люди тратят на ввод капчи: американская компания хочет создать замену






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Источник: https://blogs.windows.com/windowsexperience/2021/05/19/the-future-of-internet-explorer-on-windows-10-is-in-microsoft-edge/
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