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10 миллиардов просмотров: какое видео стало самым просматриваемым за всю историю YouTube

Видеоклип "Baby Shark Dance" стал первым видео, набравшим 10 миллиардов просмотров на YouTube

сегодня, 16:20
Автор:

Денис Подставной
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Клип, снятый на детскую песню, стал рекордсменом по количеству просмотров на видеохостинге YouTube. Об этом пишет издание Korea Herald.

10 миллиардов просмотров: какое видео стало самым просматриваемым за всю историю YouTube

YouTube. Фото из открытых источников

Популярный видеоклип "Baby Shark Dance", который был снят на одноименную детскую песню, стал первым видео, набравшим 10 миллиардов просмотров на YouTube. Южнокорейское видео преодолело эту отметку сегодня, 13 января. 

В материале отмечается, что песня значительно опередила клип Луиса Фонси и Дэдди Янки  "Despacito", который ранее занимал первое место по просмотрам (7,7 миллиарда просмотров).

Для справки: релиз песни "Baby Shark", состоялся в июне 2016 года в рамках серии детских песен компании Pinkfong.  Песня установила новый рекорд в Книге рекордов Гиннеса как самое просматриваемое видео на YouTube, набрав семь миллиардов просмотров в ноябре 2020 года, и с тех пор остается лидеров уже 15 месяцев подряд.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что разработчики известной и ожидаемой украинской видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали о том, что релиз переносится на конец текущего года, а также объяснили почему, приняли такое решение. Представители студии отметили, что такое решение было не легким для них. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что американская компания Apple выпустила новое обновление для своей операционной системы, на которой работают смартфоны и планшетные компьютеры. Оно принесло несколько важных исправлений. В том числе убрана опасная уязвимость, которая могла привести к тому, что iPhone начинал бесконечно перезагружаться. 


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Источник: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220113000958
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