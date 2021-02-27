Конкурент Clubhouse: компания Xiaomi запускает новое приложение для Android и iPhone

"Создание конкурента" — именно с таким громким заявлением на рынке технологий появилась компания Xiaomi, представляя аналог нашумевшему Clubhouse. Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и нынче находится на стадии первичной проверке, сообщает издание IT Home.

Xiaomi создает конкурента Clubhouse. Фото из открытых источников

По правде говоря, приложение MiTalk уже существовало в наборе программ для смартфонов Xiaomi. Однако чуть больше недели назад, 19 февраля, компания официально прекратила его обслуживание и отключила весь функционал. Вероятно, разработку стоило назвать чем-то связанным с фениксом, ведь после триумфального возрождения MiTalk прогнозируют славу одного из ярых конкурентов Clubhouse.

Самое выгодное и выигрышное отличие китайского приложения — оно будет работать не только на платформе iPhone, но и в Android-смартфонах. Разработчики презентуют MiTalk, как голосовой чат для настоящих профессионалов.





Стоит отметить, что регистрация в новом приложении, как и в случае с Clubhouse, пока доступна не всем. Это связано с тем, что программисты все еще занимаются наладкой отдельных функций и тестируют их в довольно узком кругу пользователей. Кстати, среди них могли оказаться и те владельцы гаджетов Xiaomi, которые имели аккаунт в первой версии MiTalk. Впрочем, эксклюзивное предложение "потестить" что-то новое пришло далеко не всем.

При этом в Сети сообщается, что когда рестарт MiTalk появился в магазине приложений, изначально он назывался "Hands Up" ("Поднять руки"). Такой вариант не удивляет, ведь девизом проекта является фраза "разговаривайте, когда можете общаться в чате, поднимите руку, когда говорите". Впрочем, более чем через 13 часов приложение вернулось к названию MiTalk.

Массовое тестирование системы прогнозируют уже в ближайшие дни. К этому моменту доступ обещают открыть гораздо большему количеству людей.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что такого уникального в социальной сети Clubhouse и почему о ней все говорят.

Также на портале можно узнать, почему компания Xiaomi носит именно такое название.



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