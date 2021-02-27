Конкурент Clubhouse: компания Xiaomi запускает новое приложение для Android и iPhone

Язык
Coinspot 27.02.2021
BTC/USD
47136.36
ETH/USD
1509.54
LTC/USD
175.39
НБУ 27.02.2021
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
"Создание
конкурента" — именно с таким громким заявлением на рынке технологий появилась
компания Xiaomi, представляя
аналог нашумевшему Clubhouse.
Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и нынче находится на стадии
первичной проверке, сообщает издание IT Home.
Xiaomi создает конкурента Clubhouse. Фото из открытых источников
По правде говоря,
приложение MiTalk уже
существовало в наборе программ для смартфонов Xiaomi. Однако чуть больше недели назад, 19 февраля,
компания официально прекратила его обслуживание и отключила весь функционал.
Вероятно, разработку стоило назвать чем-то связанным с фениксом, ведь после
триумфального возрождения MiTalk прогнозируют славу одного из ярых конкурентов Clubhouse.
Самое выгодное и выигрышное отличие китайского приложения — оно будет работать не только на платформе iPhone, но и в Android-смартфонах. Разработчики презентуют MiTalk, как голосовой чат для настоящих профессионалов.
Стоит отметить,
что регистрация в новом приложении, как и в случае с Clubhouse, пока доступна не всем. Это связано с
тем, что программисты все еще занимаются наладкой отдельных функций и тестируют
их в довольно узком кругу пользователей. Кстати, среди них могли оказаться и те
владельцы гаджетов Xiaomi,
которые имели аккаунт в первой версии MiTalk. Впрочем, эксклюзивное предложение "потестить"
что-то новое пришло далеко не всем.
При этом в Сети сообщается,
что когда рестарт MiTalk
появился в магазине приложений, изначально он назывался "Hands Up" ("Поднять
руки"). Такой вариант не удивляет, ведь девизом проекта является фраза "разговаривайте,
когда можете общаться в чате, поднимите руку, когда говорите". Впрочем, более
чем через 13 часов приложение вернулось к названию MiTalk.
Массовое тестирование
системы прогнозируют уже в ближайшие дни. К этому моменту доступ обещают
открыть гораздо большему количеству людей.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что такого уникального в социальной сети Clubhouse и почему о ней все говорят.
Также на портале можно узнать, почему компания Xiaomi носит именно такое название.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости