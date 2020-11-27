Гендиректор Xiaomi рассказал историю возникновения названия компании

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Павел Зинченко
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сделал заявление о происхождении названия компании, третьего по величине производителя смартфонов в мире.
Как возникло название Xiaomi
Лэй Цзюнь рассказал, что основатели компании придумывали название и что прозвучали такие предложения, как "Красная звезда", "Красный перец" и "Черный рис", но их отбросили. Затем был предложен вариант "Ми", после чего инвестор Лю Цинь предложил бренду называться Xiaomi. В результате это название и было утверждено. Сообщается, что название "Ми" происходит от рисового зерна.
Лей Цзюнь также сказал свое мнение о том, может ли название влиять на успех компании. Он уверен, что нет, потому что успех определяется совсем другими критериями. Если компании не хватает основных технологий, у нее нет хороших продуктов, она не уделяет внимание пользователям, то как ее ни называй, успеха не будет.
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