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Главная Новости IT гаджет Xiaomi выпустил новую серию телефонов с телескопической камерой - известны детали
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Xiaomi выпустил новую серию телефонов с телескопической камерой - известны детали

На данный момент технология находится на финальной стадии тестирования, но вскоре первые устройства с телескопическим объективом будут представлены в продаже

сегодня, 20:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

Китайский гигант Xiaomi представил новую серию телефонов с телескопическим объективом, который также имеет широкоугольную функцию и позволяет гибко использовать его.

Xiaomi выпустил новую серию телефонов с телескопической камерой - известны детали

Фото: Xiaomi

Новое оборудование абсолютно универсально. Разработчики заявляют, что гаджет имеет на 300% более высокую светосилу по сравнению со старыми технологиями, а также новую технологию стабилизации изображения, что немаловажно для портретной и ночной съемки.

Новый объектив имеет  20-кратное увеличение, позволяя получить более четкие изображения предметов в панорамной съемке и на отдалении. Также, камера позволяет делать потрясающие макроснимки. С помощью удобных ручных настроек, которые можно использовать в паре с этой технологией, легко поменять фокус с одного предмета на другой, находящийся в одном поле зрения,  без особых усилий.  


Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ассортименте Xiaomi скоро появится смартфон с гибким дисплеем, выполненный в формате книги. Описание конструкции устройства опубликовано на веб-сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). 



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Источник: https://www.dpreview.com/news/6977520432/xiaomi-announces-retractable-lens-technology-for-future-smartphones
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