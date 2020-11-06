Xiaomi выпустил новую серию телефонов с телескопической камерой - известны детали

Китайский гигант Xiaomi представил новую серию телефонов с телескопическим объективом, который также имеет широкоугольную функцию и позволяет гибко использовать его.

Фото: Xiaomi

Новое оборудование абсолютно универсально. Разработчики заявляют, что гаджет имеет на 300% более высокую светосилу по сравнению со старыми технологиями, а также новую технологию стабилизации изображения, что немаловажно для портретной и ночной съемки.

Новый объектив имеет 20-кратное увеличение, позволяя получить более четкие изображения предметов в панорамной съемке и на отдалении. Также, камера позволяет делать потрясающие макроснимки. С помощью удобных ручных настроек, которые можно использовать в паре с этой технологией, легко поменять фокус с одного предмета на другой, находящийся в одном поле зрения, без особых усилий.





Ранее портал "Комментарии" писал о том, что в ассортименте Xiaomi скоро появится смартфон с гибким дисплеем, выполненный в формате книги. Описание конструкции устройства опубликовано на веб-сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).





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