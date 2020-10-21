Xiaomi представит собственный смартфон с гибким дисплеем

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Павел Зинченко
Не исключено, что в ассортименте Xiaomi скоро появится смартфон с гибким дисплеем, выполненный в формате книги. Описание конструкции устройства опубликовано на веб-сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Об этом сообщает Phone Mantra издание LetsGoDigital.
Xiaomi создаст уникальный смартфон
Судя по патентным иллюстрациям, Xiaomi разрабатывает устройство с гибким экраном, который складывается в корпус. Кроме того, эта панель будет обрамлена выступающей рамкой, которая защитит дисплей от повреждений, даже если пользователь кладет устройство на стол "лицевой стороной вниз".
Справа от гибкого экрана — раздел с многомодульной камерой. Он может включать в себя два датчика изображения и вспышку. Сам дисплей не имеет вырезов и отверстий.
На внешней стороне смартфона расположен вспомогательный экран размером примерно 4,6 дюйма по диагонали. Сзади — еще одна многомодульная камера, состоящая из трех компонентов.
Технические характеристики смартфона в патентных документах не приводятся. В целом по дизайну устройство напоминает складной смартфон Samsung Galaxy Fold.
Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi создала сеть передвижных магазинов.
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