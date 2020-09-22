Xiaomi создала сеть передвижных магазинов

Xiaomi India анонсировала новый магазин Mi Store on Wheels. Это мобильная платформа для розничной торговли, цель которой - сделать магазин доступным прямо у порога. Об этой услуге было объявлено 21 сентября. Ее цель - обеспечить доступность в "дальних уголках страны". Об этом сообщает издание Gismochina.

По словам Мураликришнана Би, главного операционного директора Mi India, Mi Store on Wheels нацелен на то, чтобы продемонстрировать возможности Mi Store в областях с ограниченным доступом. Высокопоставленный чиновник также заявил, что эта услуга сильно повлияет на изменение динамики розничного бизнеса на сельских рынках Индии.

В магазине Mi Store on Wheels будут представлены все недавно выпущенные смартфоны Redmi, в том числе Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max и Redmi 9A. Помимо смартфонов, эти мобильные магазины также будут продавать другие продукты Xiaomi, такие как Mi Smart TV, Mi Box 4K, Mi TV Stick, Mi CCTV.

Этот шаг компании направлен на внедрение инноваций в существующую розничную сеть. Магазин Mi Store on Wheels также является методом увеличения продаж в областях, которые менее доступны для его розничных магазинов или порталов электронной коммерции во время продолжающейся пандемии коронавируса. Новый канал распространения также является частью инициативы компании Mi Commerce, которая направлена ​​на "стирание границ между онлайн и офлайн продажами".

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi официально представит новый проектор.

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