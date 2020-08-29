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Главная Новости IT гаджет Имеет динамики и приятен на глаз: Xiaomi официально представит новый проектор
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Имеет динамики и приятен на глаз: Xiaomi официально представит новый проектор

Xiaomi назвала дату презентации нового проектора

сегодня, 20:29
Автор:

Павел Зинченко

Компания Xiaomi официально анонсировала запуск нового проектора в следующем месяце. Проектор - это MIJIA Projector Youth Edition 2, который также может называться MIJIA Projector Lite 2. Проектор является преемником MIJIA Projector Lite (Youth Edition), который был впервые анонсирован примерно в январе 2019 года. Эта новая версия будет запущена в рамках краудфандинга 2 сентября. Об этом сообщает издание Gismochina.

Самым большим преимуществом MIJIA Projector Youth Edition 2 будет наличие голосовой поддержки XiaoAI. Эта функция отсутствовала в модели первого поколения. Постер-тизер также дает нам возможность увидеть, как будет выглядеть устройство. Дизайн также аналогичен модели, выпущенной в прошлом году. Но на этот раз передняя панель заменена с тканевого материала на тот же белый пластик, что и корпус.

Имеет динамики и приятен на глаз: Xiaomi официально представит новый проектор

Хотя характеристики этой модели еще не раскрыты, ожидается, что они будут аналогичны характеристикам MIJIA Projector Lite прошлого года. Напомним, что в MIJIA Projector Youth Edition используется светодиодный источник света с яркостью 500 ANSI люмен. Он имеет разрешение 1080p и поддерживает HDR10. Проектор также приятен на глаз и отлично подходит для детей. Также при нем имеются встроенные динамики.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi анонсировала собственную технологию подэкранной камеры.


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