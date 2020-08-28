Xiaomi анонсировала собственную технологию подэкранной камеры

В пятницу Xiaomi анонсировала свою технологию дисплейной камеры третьего поколения, массовое производство которой начнется уже в следующем году. Эта новая разработка появилась через год после того, как китайская компания впервые продемонстрировала свою технологию скрытых камер. Об этом сообщает издание Technology Shout.

В отличие от продуктов первого поколения, предназначенных только для испытательных лабораторий, и продуктов второго поколения, которые являются всего лишь прототипами, технология дисплейных камер третьего поколения представлена как обладающая потенциалом массового производства. По заявлению компании, она предназначена для размещения селфи-камеры под дисплеем телефона без каких-либо зазубрин и вырезов.

Технология дисплейных камер Xiaomi третьего поколения использует запатентованное расположение пикселей, которое позволяет экрану пропускать свет через область зазора субпикселей. Таким образом, каждый пиксель на дисплее может сохранять полную компоновку подпикселей RGB без ущерба для плотности пикселей. Точно так же, когда камера включена, дисплей, основанный на внутренней технологии, может препятствовать тому, чтобы пиксели, покрывающие датчик изображения, захватывали фотографии, как обычная камера.

Xiaomi заявила, что она улучшила полноэкранный эффект с помощью новой технологии, которая в конечном итоге поможет продолжить развитие от каплевидной выемки и перфорированного дизайна и реализовать возможность просмотра на смартфонах от края до края.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi экспериментирует с революционным способом отправки сообщений.

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