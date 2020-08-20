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Главная Новости IT технологии SMS уже не в моде: Xiaomi эксперементирует с революционным способом отправки сообщений
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SMS уже не в моде: Xiaomi эксперементирует с революционным способом отправки сообщений

На даный момент остается неизвестным в какие смартфоны будет интегрирована функция 5G-сообщений

сегодня, 13:09
Автор:

Павел Зинченко

С появлением 5G классическая система SMS будет заменена новой, более совершенной и полной системой обмена сообщениями 5G. Новый способ общения с меньшим количеством ограничений уже начал распространяться на различные устройства Xiaomi. Об этом сообщает Xiaomist.

По всей видимости, "сообщения 5G" доступны на нескольких устройствах Xiaomi под китайским ПЗУ MIUI 12. Благодаря этому новая система обмена сообщениями даст возможность пользователям одновременно отправлять не только более длинные тексты, но также изображения, аудио, видео, смайлы или даже контакты.

SMS уже не в моде: Xiaomi эксперементирует с революционным способом отправки сообщений

Сама по себе эта новая функция активирована по умолчанию на всех совместимых устройствах. Даже в том случае, если она не делает это автоматически, ее активация будет произведена из раздела мобильных сетей MIUI. Новые сообщения 5G поступают на устройства Xiaomi.

На данный момент точно неизвестно, в какие устройства будет интегрирована эта новая функция обмена сообщениями 5G. Ожидается, что это будет происходить на всех смартфонах, поддерживающих сети 5G.

Новая опция доступна только для китайского ПЗУ MIUI 12. Еще неизвестно, будет ли в будущем этот новый тип обмена сообщениями реализован за пределами Китая.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представила миниатюрную игровую приставку.


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