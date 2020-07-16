Компания Xiaomi представила миниатюрную игровую приставку

Игровая приставка Xiaomi Mi TV Stick была официально анонсирована вместе с рядом других продуктов компании. Ожидается, что флешка Android TV будет доступна в разрешениях 1080p и 4K, но в настоящее время Xiaomi представила только версию Full HD. Об этом сообщил информационный ресурс Slash Gear.

Как и другие потоковые джойстики, Xiaomi Mi TV Stick довольно тонкий, что делает его практически невидимым способом потоковой передачи контента на любой телевизор или дисплей. Устройство включает в себя пульт дистанционного управления, который подключается к Mi TV Stick через Bluetooth. Он включает в себя специальные кнопки для Netflix, Prime Video и Google Assistant.

Представленная Xiaomi версия Mi TV Stick оснащена четырехъядерным процессором, 8 ГБ памяти и 1 ГБ оперативной памяти. Эта модель предлагает только разрешение 1080p, но утечка продукта, обнаруженная в конце прошлого месяца на Aliexpress, показала, что Xiaomi также планирует выпустить версию 4K Ultra HD.

Неясно, когда на рынке появится вариант 4K - Xiaomi не упомянула об этом, но утечка показала, что он будет включать четырехъядерный процессор, 8 ГБ памяти и 2 ГБ оперативной памяти вместо 1 ГБ. Кроме того, версия FHD оснащена MicroUSB, а версия 4K USB-C для питания.

По сообщениям Xiaomi, Mi TV Stick имеет встроенную функцию Chromecast, а также поддержку объемного звука в Google Assistant, Dolby и DTS. К сожалению, Xiaomi еще не указала, сколько будет стоить Mi TV Stick, когда будет выпущена версия 4K и когда продукты будут выпущены.

Как сообщало издание "Комментарии", смартфоны Xiaomi получат новую полезную функцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!