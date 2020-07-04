Смартфоны Xiaomi получат новую полезную функцию

Как и любые другие техногиганты, китайская компания Xiaomi постоянно добавляет в свою продукцию новые функции, которых раньше нигде не было. В то же время компания без колебаний заимствует то, что уже имеют гаджеты других брендов и что имеет популярность среди пользователей. Например, недавно стало известно, что на устройствах Xiaomi вскоре появится новая функция, известная как AI Shutter.

Говоря по простому, это полный аналог функции Top Shot, которая имеется на смартфонах Google. Она дает возможность пользователям сделать несколько фотографий вместо одной, просто удерживая соответствующую кнопку. После этого в обработке фотографии участвует искусственный интеллект, и пользователь может выбрать лучший снимок. ИИ обрабатывает мельчайшие детали, что в итоге приводит к хорошему результату.

Новая функция выглядит своевременной и удобной. Благодаря ей популярность смартфонов Xiaomi среди пользователей может возрасти. Однако о том, какие модели компании получат новую функцию, пока не объявлено. Уже ясно, что это будут флагманские гаджеты. Чтобы быстро обрабатывать большое количество изображений, пользователи нуждаются в мощном оборудовании, которое есть только у премиум-телефонов.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания представит бюджетный смартфон для Европы.

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