Китайская компания представит бюджетный смартфон для Европы

Компания OnePlus подтвердила, что его будущая доступная линейка смартфонов будет называться OnePlus Nord. Первое устройство из этой серии появится в Индии и Европе в июле. Хотя точная дата запуска пока не разглашается, ходят слухи, что OnePlus запустит телефон в Индии 10 июля. Об этом сообщил портал financialexpress.

"Запуск линейки продуктов OnePlus Nord знаменует собой начало захватывающей новой главы для OnePlus. Девиз "Никогда не соглашайся" основан на обмене лучшими технологиями и продуктами с миром, но он также направлен на то, чтобы бросить вызов себе и выйти за пределы зоны комфорта", - заявил соучредитель и генеральный директор OnePlus Пит Лау.

Компания OnePlus создала внутреннюю команду с "молодым, креативным и увлеченным" персоналом, чтобы разработать стратегию и создать эту новую линейку продуктов. Цель состоит в том, чтобы предложить первоклассный опыт OnePlus, который будет доступен большему количеству пользователей.

OnePlus пока не сообщает никаких других подробностей об OnePlus Nord, хотя на данный момент известно, что компания выставила очень ограниченное количество телефонов (всего 100 единиц) для предварительного заказа в 2 часа дня по Гринвичу 1 июля на Amazon India. в своем собственном магазине OnePlus.in.

Как сообщало издание "Комментарии", OnePlus разработала собственную систему мобильных платежей.

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