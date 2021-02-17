Clubhouse – новая соцсеть для избранных: почему о ней все говорят

Clubhouse – новая социальная сеть, созданная менее года назад. В ее рядах уже Илон Маск, Опра Уинфри, Эштон Катчер и другие знаменитости. "Комментарии" расскажут, что нужно знать о нашумевшей новинке.

Фото: hypebeast.com

Аудио и эксклюзивность

Новое приложение под названием Clubhouse покорило круги социальных сетей. Оно доступно на платформе Apple. Проект был разработан еще в 2020 году, но привлекло внимание после недавнего появления в нем генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска. Новое приложение, позволяющее людям собираться в аудиочатах для обсуждения различных тем, было загружено почти четыре миллиона раз только за последний месяц.

Основа соцсети – аудиочат. После входа в приложения у пользователя есть доступ к так называемым комнатам, где можно проводить диалоги и беседы с другими участниками соцсети. Общение происходит по типу конфренции. В каждой комнате есть модераторы, выступающие и слушатели. Модераторы контролируют, кто получает право выступать, хотя слушатели могут "поднять руку", чтобы говорить.

Присоединяясь к соцсети, вы выбираете интересующие темы, такие как технологии, книги, бизнес или здоровье. Чем больше информации вы дадите приложению о своих интересах, тем больше комнат для разговоров и людей приложение вам порекомендует.

Главный нюанс в том, что пользователю придется присоединиться к беседе в реальном времени, поскольку разговоры не сохраняются. Кроме того, попасть в Clubhouse можно только по приглашению от кого-то из уже существующих в соцсети пользователей. Приглашения стали настолько популярны, что их продают на eBay за 89 долларов.

Как сообщает Business Today, Clubhouse пока что доступен только для пользователей iPhone, но создатели обещают расширить круг и до Android.

Безопасность под вопросом

По данным Стэнфордской интернет-обсерватории (SIO), в Clubhouse были обнаружены определенные недочеты, что сделало его уязвимым для шпионажа со стороны правительства Китая. Как пишет The New York Times, Clubhouse борется с растущими жалобами на домогательства, дезинформацию и конфиденциальность. Так, в одном из инцидентов в прошлом месяце пользователь продвигал теории заговора о вакцинах от коронавируса и отговаривал людей делать прививки, что привело к преследованию женщины-врача. В этом месяце немецкие и итальянские регулирующие органы публично поставили под вопрос, соответствует ли практика работы с данными Clubhouse европейским законам о защите данных. А Китай заблокировал приложение после того, как в нем всплыли политические разговоры вне жесткого контроля страны за Интернетом.

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