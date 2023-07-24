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Известный антивирус воровал данные пользователей: убедитесь, что у вас его нет

Более 10 тысяч пользователей присоединились к общему иску на производителя популярного антивируса.

сегодня, 11:07
Автор:
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Slava Kot
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В Нидерландах готовят коллективный иск против производителя популярного антивируса Avast. К иску уже присоединились более 10 тыс. пользователей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AD.

Известный антивирус воровал данные пользователей: убедитесь, что у вас его нет

Антивирус Avast собирал конфиденциальные данные пользователей. Фото из открытых источников

Фонд Consumers United in Court (CUIC) обвинил компанию Avast и призывает нидерландцев присоединиться к совместному иску против производителя антивируса. Фонд требует для каждого гражданина Нидерландов от 800 до 1100 евро компенсации на человека из-за кражи и продажи конфиденциальной информации пользователей. Таким образом, общая сумма превышает 10 млн евро.


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В общей сложности во всем мире около 435 млн пользователей Avast пострадали от похищения информации, которое осуществляло антивирусное программное обеспечение, установленное на компьютерах или телефонах.

"Это удивительно, что Avast, компания, выступающая за онлайн-безопасность, коллективно злоупотребляла нашим доверием. Вы устанавливаете антивирусную программу для защиты своего ПК, а в ответ получаете шпионаж. Мы считаем это большим скандалом", — заявил представитель CUIC.

Компания Avast заработала миллионы долларов в период с 2015 по 2020 год, используя программное обеспечение для сбора информации. Avast отслеживал поисковые запросы Google, GPS-координаты, посещение сайтов, онлайн-покупки и историю поиска, затем компания продала их для Google, Microsoft, Pepsi и другим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одна из стран Европейского Союза приняла радикальное решение и откажется от смартфонов и других гаджетов в школах.

Также "Комментарии" писали об Илоне Маске, который заявил, что попрощается с брендом Twitter.



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Источник: https://www.ad.nl/tech/10-000-nederlanders-eisen-schadevergoeding-van-virusscanner-die-stiekem-gegevens-doorverkocht~acac79e7
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