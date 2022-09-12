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Хакеры заражают компьютеры с фотографий с телескопа Джеймса Уэбба

Хакеры обнаружили еще одну возможность для заражения компьютеров.

сегодня, 11:00
Автор:

Slava Kot
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Космический телескоп Джеймса Уэбба время от времени дает нам удивительные изображения из космоса. Они очень популярны среди пользователей интернета, но хакеры нашли способ, как использовать это в свою пользу. Они используют эти изображения для распространения вредоносного ПО, то есть вредоносного вируса. Об этом сообщает портал по кибербезопасности Securonix.

Хакеры заражают компьютеры с фотографий с телескопа Джеймса Уэбба

Хакеры заражают компьютеры с фотографий с телескопа Джеймса Уэбба. Фото из открытых источников

Космический телескоп Джеймса Уэбба – это современная космическая обсерватория, которая позволит человечеству гораздо лучше исследовать Вселенную. Иногда NASA публикует удивительные кадры космоса, быстро распространяемые интернетом. Этим решили воспользоваться киберпреступники.

Хакеры поняли, что изображения с космического телескопа Джеймса Уэбба очень популярны среди пользователей интернета и решили использовать их для распространения вредоносного кода. Платформа анализа безопасности Securonix обнаружила новый вирус, который был спрятан в одном из изображений телескопа Джеймса Уэбба. Вирус получил название GO#WEBBFUSCATOR.

Хакеры используют старую идею отправки фальшивых сообщений на электронные почты с вложениями Microsoft Office. Киберпреступники использовали макрос в файле Word, который отвечает за загрузку специального приложения, после чего заражается устройство жертвы. Поэтому нужно быть осторожным. И это касается не только снимков космического телескопа Джеймса Уэбба, но и других файлов, доступных в Интернете.

По словам Securonix, никакие антивирусные программы не могут обнаружить вредоносный код. Вице-президент платформы сказал, что это изображение из телескопа Вебба используют из-за его большого размера в высоком разрешении, что позволяет избежать сканирования антивирусными программами.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал о новых космических фотографиях Юпитера и галактики Тарантул , снятых телескопом Джеймса Уэбба.



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Источник: https://www.securonix.com/blog/golang-attack-campaign-gowebbfuscator-leverages-office-macros-and-james-webb-images-to-infect-systems/
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