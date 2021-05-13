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Glovo подверглась хакерской атаке: личные данные клиентов оказались в даркнете

У компании Glovo хакеры похитили информацию о клиентах и сотрудниках и продавали её в даракнете

сегодня, 19:15
Автор:

Денис Подставной

Компания Glovo пострадала от хакерской атаки. В сети сообщают, что в результате атаки на одну из систем компании были украдены личные данные пользователей и работников. Пакет с данными злоумышленники продавали в интернете за 85 тысяч долларов. Продаются более 160 гигабайт данных, таких как номера телефонов, имена и возможно, паролей от платежных систем. Об этом сообщила компания Yarix, специализирующаяся на киберзащите. 

Glovo подверглась хакерской атаке: личные данные клиентов оказались в даркнете

Хакеры взломали Glovo - фото: из открытых источников

В Glovo поспешили заявить о том, что знают о хакерской атаке, которая была проведена в конце прошлого месяца. По их словам это произошло из-за использования устаревшей административной панели интерфейса, но в тоже время заверили, что безопасность данных для них в приоритете. Не смотря на то, что хакеры могли получить доступ к номерам IBAN і Tax ID, в компании заверили, что злоумышленники не получили доступ к кредитным карточкам пользователей Glovo.  

Однако руководитель Yarix сообщил о том, что его команда смогла получить от хакеров платежные данные и пароли к учетным записям пользователей службы доставки. Также он порекомендовал всем пользователям сменить пароли от своих учетных записей. 

Для справки: Glovo-это испанская служба по запросу, которая специализируется на доставке еды и других товаров через приложение в смартфоне.  В Украине данная компания начала работу с осени 2018 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в iPhone обнаружена новая уязвимость: есть ли опасность для личных данных, а также, чем Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5




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Источник: https://root-nation.com/ua/news-ua/it-news-ua/ua-glovo-personal-data-hacked/
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