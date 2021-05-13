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Главная Новости IT телефоны В iPhone обнаружена новая уязвимость: есть ли опасность для личных данных
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В iPhone обнаружена новая уязвимость: есть ли опасность для личных данных

В айфонах и новых аксессуарах от Apple обнаружена новая уязвимость в системе обнаружения

сегодня, 18:12
Автор:

Денис Подставной

В смартфонах от Apple обнаружена новая уязвимость. Об этом в своем блоге написал инженер Фабиан Бройнлайн. 

В iPhone обнаружена новая уязвимость: есть ли опасность для личных данных

iPhone - фото: из открытых источников

Так, Фабиан рассказал о том, что данные с любого iPhone можно получить при помощи уязвимости в системе обнаружения гаджета. Изучив встроенный в смартфоны от Apple инструмент "Find my", который позволяет пользователям обнаруживать свои утерянные устройства при помощи Bluetooth отсылая сигналы на устройства, которые находятся в радиусе его действия, инженеру удалось найти уязвимость.

Мужчине удалось запустить сервер на своем компьютере и настроить его так, чтобы он мог произвольно подключаться к айфонам и другой технике Apple, находящейся поблизости. Ему удалось принимать и отсылать на устройства некоторые данные маскируя их под GPS координаты, которыми делятся между собой устройства. 

Автор статьи указал, что теоретически таким образом можно взломать любое устройство Apple, включая недавно вышедшую метку-брелок AirTag. Однако ему не удалось выработать технику, при помощи которой можно было бы осуществлять преступные действия. Также он отметил, что при помощи данных махинаций вряд-ли можно загрузить вирус на чужие устройства. 

Для справки: В этом году компания Apple реализовала в своих новых устройствах новую функцию, которая направлена на поиск своих утерянных вещей через маячки AirTag. Новая функция доступна всем пользователям с прошивкой 14.5 или новее. 

Напомним: что Разблокировка iPhone часами и поиск вещей:Apple обновила операционную систему, а также о том, что компания Apple снимет с производства один из своих смартфонов.





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Источник: https://positive.security/blog/send-my
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