Анонімності кінець: Україна готує жорсткі правила для Telegram

В Україні можуть на законодавчому рівні обмежити анонімність у месенджері Telegram. У владі заявляють: ситуація з контентом і відсутністю відповідальності на платформі вже "виходить за рамки" і потребує системного втручання. Про це повідомив виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Заборона Telegram. Фото: з відкритих джерел

За його словами, держава вже аналізує можливі моделі регулювання соціальних мереж, зокрема у сфері захисту дітей від шкідливого контенту.

Чиновник наголосив, що нинішній рівень доступу до матеріалів у месенджерах є неприйнятним для неповнолітніх. Як приклад більш контрольованих платформ він навів Facebook та TikTok, де вже діють інструменти обмеження доступу для дітей. Водночас із Telegram ситуація складніша – платформа, за його оцінкою, не визнає масштаб проблеми.

Борняков підкреслив, що повна заборона або надто жорсткі обмеження можуть мати зворотний ефект. Він навів приклад Австралія, де після обмежень для дітей частина користувачів перемістилася в тіньові сегменти інтернету, що лише підвищило ризики.

Серед ключових викликів, які змушують владу діяти, поширення наркотиків, незаконного контенту та матеріалів, небезпечних для дітей. За словами посадовця, точкові кроки вже здійснюються, однак вони не вирішують проблему системно.

У Міністерстві цифрової трансформації працюють над рекомендаціями, але фінальне рішення, ймовірно, ухвалюватиметься на рівні законодавства. Йдеться про пошук балансу між безпекою та свободою слова.

Якщо ініціатива буде реалізована, це може стати одним із найсерйозніших кроків держави у спробі взяти під контроль цифровий простір і встановити нові правила гри для популярних платформ.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Telegram та TikTok під контролем: профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про регулювання соцмереж.



