Анонимности конец: Украина готовит жесткие правила для Telegram

В Украине могут на законодательном уровне ограничить анонимность в мессенджере Telegram. Во власти заявляют: ситуация с контентом и отсутствием ответственности на платформе уже "выходит за рамки" и нуждается в системном вмешательстве. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Запрет Telegram. Фото: из открытых источников

По его словам, государство уже анализирует возможные модели регулирования социальных сетей, в частности, в сфере защиты детей от вредного контента.

Чиновник подчеркнул, что нынешний уровень доступа к материалам в мессенджерах неприемлем для несовершеннолетних. В качестве примера более контролируемых платформ он привел Facebook и TikTok, где уже действуют инструменты ограничения доступа для детей. В то же время с Telegram ситуация более сложная – платформа, по его оценке, не признает масштаб проблемы.

Борняков подчеркнул, что полный запрет или слишком жесткие ограничения могут иметь обратный эффект. Он привел пример Австралия, где после ограничений для детей часть пользователей переместилась в теневые сегменты интернета, что лишь повысило риски.

Среди ключевых вызовов, заставляющих власть действовать, распространение наркотиков, незаконного контента и материалов, опасных для детей. По словам чиновника, точечные шаги уже предпринимаются, однако они не решают проблему системно.

В Министерстве цифровой трансформации работают над рекомендациями, но финальное решение предположительно будет приниматься на уровне законодательства. Речь идет о поиске баланса между безопасностью и свободой слова.

Если инициатива будет реализована, это может стать одним из самых серьезных шагов государства в попытке взять под контроль цифровое пространство и установить новые правила игры для популярных платформ.

