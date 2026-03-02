Apple представила новий бюджетний IPhone: скільки коштує

Apple офіційно представила новий iPhone 17e — доступнішу модель у своїй лінійці смартфонів. Ціна новинки стартує від 599 доларів.

Новий бюджетний IPhone 17е

Компанія продовжує розвивати серію “e” як альтернативу флагманським пристроям. Водночас смартфон зберігає ключові можливості, зокрема актуальний процесор A19, підтримку фірмових сервісів і нових стандартів зв’язку.

Базова версія iPhone 17e отримала 256 ГБ вбудованої пам’яті — удвічі більше, ніж у попередніх бюджетних моделей. За даними виробника, одного заряду батареї вистачить до 26 годин відтворення відео.

Смартфон підтримує технологію MagSafe для магнітної бездротової зарядки. Через дротове підключення за 30 хвилин можна зарядити пристрій приблизно до 50%.

iPhone 17e оснащений однією 48-мегапіксельною камерою, яка підтримує двократний оптичний телеоб’єктив. Поліпшено портретний режим — система автоматично розпізнає людей і домашніх тварин та зберігає дані про глибину кадру.

Попередні замовлення вже відкриті на офіційному сайті Apple. Смартфон доступний у білому, рожевому та чорному кольорах. Продажі стартують 11 березня.

Окрім цього, Apple готує до релізу бюджетний MacBook у яскравих кольорах із ціною від 699 доларів. Також компанія працює над новими пристроями зі штучним інтелектом, серед яких — окуляри, кулон та оновлені AirPods із інтеграцією цифрового помічника Siri та синхронізацією з iPhone.

