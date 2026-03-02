Apple представила новый бюджетный iPhone: сколько стоит

Apple официально представила новый iPhone 17e — более доступную модель в своей линейке смартфонов. Цена новинки стартует от 599 долларов.

Новый бюджетный IPhone 17e

Компания продолжает развивать серию "e" как альтернативу флагманским устройствам. В то же время смартфон сохраняет ключевые возможности, в частности, актуальный процессор A19, поддержку фирменных сервисов и новых стандартов связи.

Базовая версия iPhone 17e получила 256 ГБ встроенной памяти – вдвое больше, чем у предыдущих бюджетных моделей. По данным производителя, одного заряда батареи хватит до 26 часов воспроизведения видео.

Смартфон поддерживает технологию MagSafe для беспроводной магнитной зарядки. Через проводное подключение за 30 минут можно зарядить устройство примерно до 50%.

iPhone 17e оснащен одной 48-мегапиксельной камерой, поддерживающей двухкратный оптический телеобъектив. Улучшен портретный режим – система автоматически распознает людей и домашних животных и сохраняет данные о глубине кадра.

Предварительные заказы уже открыты на официальном сайте Apple. Смартфон доступен в белом, розовом и черном цветах. Продажи стартуют 11 марта.

Кроме того, Apple готовит к релизу бюджетный MacBook в ярких цветах с ценой от 699 долларов. Также компания работает над новыми устройствами с искусственным интеллектом, среди которых очки, кулон и обновленные AirPods с интеграцией цифрового помощника Siri и синхронизацией с iPhone.

