Ніколи не протирайте екран цим – один рух і ви “вб’єте” смартфон

Проніна Анна
Смартфон став невід’ємною частиною життя українців – він з нами зранку до ночі, у транспорті, вдома, на роботі. Але постійний контакт із руками та поверхнями перетворює гаджет на джерело бактерій. Бажання швидко продезінфікувати екран здається логічним, проте саме тут більшість припускається фатальної помилки.
Які засоби миттєво знищують екран і скорочують життя телефону
Фахівці попереджають: деякі популярні засоби буквально “випалюють” захисне покриття екрана. Мова йде про олеофобний шар, який відповідає за плавність дотику, відсутність жирних слідів та чутливість сенсора. Пошкодити його легко – відновити майже неможливо без заміни дисплея.
Шкіряні та дерев’яні чохли потребують лише спеціалізованих засобів – їх наносять на тканину, а не безпосередньо на матеріал.
Найбезпечніший варіант – мікрофібра, аналогічна тій, що використовують для окулярів. Спочатку екран протирають насухо. Якщо є жирні плями, допускається легке зволоження тканини дистильованою водою або спеціальною рідиною для оптики.
Ніколи не бризкайте рідину прямо на телефон – навіть одна крапля може потрапити під скло або в динамік.
Стиснене повітря в балончику теж не рекомендується – сильний струмінь здатен пошкодити мікрофони. Видування пилу ротом провокує окислення через вологу.
Безпечний спосіб – дерев’яна зубочистка або маленький міжзубний йоржик. Акуратно, без тиску.
Одна неправильна звичка може скоротити життя смартфона на роки. Дотримання простих правил дозволить зберегти чутливість сенсора, прозорість екрана та уникнути витрат на заміну дисплея.
