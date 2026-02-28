Ніколи не протирайте екран цим – один рух і ви “вб’єте” смартфон

Смартфон став невід’ємною частиною життя українців – він з нами зранку до ночі, у транспорті, вдома, на роботі. Але постійний контакт із руками та поверхнями перетворює гаджет на джерело бактерій. Бажання швидко продезінфікувати екран здається логічним, проте саме тут більшість припускається фатальної помилки.

Які засоби миттєво знищують екран і скорочують життя телефону

Фахівці попереджають: деякі популярні засоби буквально “випалюють” захисне покриття екрана. Мова йде про олеофобний шар, який відповідає за плавність дотику, відсутність жирних слідів та чутливість сенсора. Пошкодити його легко – відновити майже неможливо без заміни дисплея.

Починаємо з чохла

Перед очищенням обов’язково зніміть чохол. Саме під ним накопичується пил і мікросміття. Пластикові, силіконові чи гумові аксесуари можна мити теплою водою з милом або засобом для миття посуду. Якщо силікон пожовтів, допустимо використати меламінову губку.

Шкіряні та дерев’яні чохли потребують лише спеціалізованих засобів – їх наносять на тканину, а не безпосередньо на матеріал.

Екран – зона підвищеного ризику

Головна помилка – паперові серветки, кухонні рушники або туалетний папір. Вони залишають мікроподряпини, а паперовий пил осідає на поверхні. Згодом це призводить до втрати блиску та зниження чутливості.

Найбезпечніший варіант – мікрофібра, аналогічна тій, що використовують для окулярів. Спочатку екран протирають насухо. Якщо є жирні плями, допускається легке зволоження тканини дистильованою водою або спеціальною рідиною для оптики.

Ніколи не бризкайте рідину прямо на телефон – навіть одна крапля може потрапити під скло або в динамік.

Дезінфекція без шкоди

Виробники допускають використання 70% ізопропілового спирту. Але його потрібно наносити лише на тканину, а не на корпус. Поверхня має бути злегка вологою, не мокрою.

Категорична заборона:

хлорка та перекис водню – руйнують олеофобний шар і залишають каламутні плями;засоби для миття вікон – аміак агресивно діє на покриття;побутові розпилювачі – ризик потрапляння рідини всередину пристрою.

Порти та динаміки – ювелірна робота

Якщо телефон повільно заряджається, проблема може бути у ворсі в USB-роз’ємі. Але чистити його металевими голками небезпечно – можна замкнути контакти.

Стиснене повітря в балончику теж не рекомендується – сильний струмінь здатен пошкодити мікрофони. Видування пилу ротом провокує окислення через вологу.

Безпечний спосіб – дерев’яна зубочистка або маленький міжзубний йоржик. Акуратно, без тиску.

Що робити щодня

Регулярне сухе протирання мікрофіброю допоможе прибрати пил і відбитки. Повноцінну дезінфекцію проводьте лише за потреби.

Одна неправильна звичка може скоротити життя смартфона на роки. Дотримання простих правил дозволить зберегти чутливість сенсора, прозорість екрана та уникнути витрат на заміну дисплея.

Читайте також в "Коментарях", що росіяни тестують нову зброю.