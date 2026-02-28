Никогда не протирайте экран этим – одно движение и вы "убьете" смартфон

Смартфон стал неотъемлемой частью жизни украинцев – он с нами с утра до ночи, в транспорте, дома, на работе. Но постоянный контакт с руками и поверхностями превращает гаджет в источник бактерий. Желание быстро продезинфицировать экран кажется логичным, однако именно здесь большинство допускает роковую ошибку.

Какие средства мгновенно уничтожают экран и сокращают жизнь телефона

Специалисты предупреждают: некоторые популярные средства буквально выжигают защитное покрытие экрана . Речь идет об олеофобном слое, который отвечает за плавность прикосновения, отсутствие жирных следов и чувствительность сенсора. Повредить его легко – восстановить почти невозможно без замены дисплея.

Начинаем с чехла

Перед очищением обязательно снимите чехол. Именно под ним скапливается пыль и микромусор. Пластиковые, силиконовые или резиновые аксессуары можно мыть теплой водой с мылом или моющим средством. Если силикон пожелтел, допустимо использовать меламиновую губку.

Кожаные и деревянные чехлы нуждаются только в специализированных средствах – их наносят на ткань, а не непосредственно на материал.

Экран – зона повышенного риска

Главная ошибка – бумажные салфетки, кухонные полотенца или туалетная бумага. Они оставляют микроцарапины, а бумажная пыль оседает на поверхности. Впоследствии это приводит к потере блеска и понижению чувствительности.

Самый безопасный вариант – микрофибра, аналогичная той, которая используется для очков. Сначала экран протирают досуха. Если жирные пятна, допускается легкое увлажнение ткани дистиллированной водой или специальной жидкостью для оптики.

Никогда не брызгайте жидкость прямо на телефон – даже одна капля может попасть под стекло или динамик.

Дезинфекция без вреда

Производители допускают использование 70% изопропилового спирта. Но его нужно наносить только на ткань, а не на корпус. Поверхность должна быть немного влажной, не мокрой.

Категорический запрет:

хлорка и перекись водорода – разрушают олеофобный слой и оставляют мутные пятна;средства для мытья окон – аммиак агрессивно действует на покрытие;бытовые распылители – риск попадания жидкости внутрь устройства.

Порты и динамики – ювелирная работа

Если телефон медленно заряжается, проблема может находиться в ворсе в разъеме USB. Но чистить его металлическими иглами опасно – можно запереть контакты.

Сжатый воздух в баллончике тоже не рекомендуется – сильная струя способна повредить микрофоны. Выдувание пыли ртом провоцирует окисление через влагу.

Безопасный способ – деревянная зубочистка или маленький межзубный ершик. Аккуратно, без давления.

Что делать каждый день

Регулярное сухое протирание микрофиброй поможет убрать пыль и отпечатки. Полноценную дезинфекцию проводите только при необходимости.

Одна неправильная привычка может снизить жизнь смартфона на годы. Соблюдение простых правил позволит сохранить чувствительность сенсора, прозрачность экрана и избежать затрат на замену дисплея.

