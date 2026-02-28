Никогда не протирайте экран этим – одно движение и вы "убьете" смартфон

Рубрики
Смартфон стал неотъемлемой частью жизни украинцев – он с нами с утра до ночи, в транспорте, дома, на работе. Но постоянный контакт с руками и поверхностями превращает гаджет в источник бактерий. Желание быстро продезинфицировать экран кажется логичным, однако именно здесь большинство допускает роковую ошибку.
Какие средства мгновенно уничтожают экран и сокращают жизнь телефона
Специалисты предупреждают: некоторые популярные средства буквально выжигают защитное покрытие экрана . Речь идет об олеофобном слое, который отвечает за плавность прикосновения, отсутствие жирных следов и чувствительность сенсора. Повредить его легко – восстановить почти невозможно без замены дисплея.
Кожаные и деревянные чехлы нуждаются только в специализированных средствах – их наносят на ткань, а не непосредственно на материал.
Самый безопасный вариант – микрофибра, аналогичная той, которая используется для очков. Сначала экран протирают досуха. Если жирные пятна, допускается легкое увлажнение ткани дистиллированной водой или специальной жидкостью для оптики.
Никогда не брызгайте жидкость прямо на телефон – даже одна капля может попасть под стекло или динамик.
Сжатый воздух в баллончике тоже не рекомендуется – сильная струя способна повредить микрофоны. Выдувание пыли ртом провоцирует окисление через влагу.
Безопасный способ – деревянная зубочистка или маленький межзубный ершик. Аккуратно, без давления.
Одна неправильная привычка может снизить жизнь смартфона на годы. Соблюдение простых правил позволит сохранить чувствительность сенсора, прозрачность экрана и избежать затрат на замену дисплея.
