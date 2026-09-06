Запитав ШІ, як схуднути, і скинув 16 кг: експеримент дав несподіваний результат

ШІ допоміг чоловікові по-новому поглянути на харчування та тренування. За кілька місяців він значно знизив вагу та об'єм талії, не вдаючись до екстремальної дієти.

Чат-боти допомагають у схудненні. Ілюстрація: ШІ

Журналіст Consumer Reports Ніколас Де Леон вирішив перевірити, чи здатний штучний інтелект допомогти йому привести себе у форму. За кілька місяців він змінив підхід до харчування та тренувань і досяг помітного результату.

У вересні Де Леон важив близько 88,5 кг при зрості 175 см, а обхват його талії становив приблизно 109 см. Раніше він уже намагався швидко схуднути: за два місяці суворої дієти та інтенсивних тренувань скинув близько 9 кг, але почувався погано і протягом року повернув вагу.

Як ШІ став фітнес-помічником

Цього разу журналіст вирішив худнути повільніше – приблизно на 0,5 кг на тиждень, одночасно зберігаючи м'язи. Спочатку він почав більше ходити із собакою, записувати харчування та стежити за кількістю білка.

Потім Де Леон звернувся до Google Gemini. Він розповів ШІ про свій вік, зріст, вагу, цілі та попередній досвід тренувань. Gemini допоміг скласти програму силових занять чотири рази на тиждень з базовими вправами: присіданнями, жимом лежачи, становою тягою і тягою штанги.

Згодом журналіст підключив Claude від Anthropic, щоб порівнювати рекомендації двох систем. Gemini став для нього своєрідним "архітектором" тренувань, а Claude – інструментом для перевірки розрахунків та аналізу прогресу.

Де Леон також регулярно зважувався, вимірював талію та фіксував результати тренувань. При цьому фахівець Лаура Річардсон з Університету Мічигану попередила, що ШІ не здатний контролювати техніку вправ у реальному часі та не повинен замінювати лікаря чи професійного тренера.

Як змінилося тіло

На початок червня Де Леон важив близько 72,6 кг, а його талія зменшилася приблизно до 95 см. За його оцінкою, частка жиру знизилася приблизно до 19%.

Сам журналіст наголошує: результат він пов'язує не так із ШІ, як із системним підходом. Штучний інтелект допомагав розбиратися в харчуванні, тренуваннях і даних, але виконувати план довелося самостійно.

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