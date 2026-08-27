Смартфон більше не потрібен? Чому люди масово переходять на «тупі» телефони

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Сергій Кречмаровський
Смартфон давно перетворився зі звичайного засобу зв'язку на пристрій для роботи, розваг, навігації, покупок та соціальних мереж. Але саме ця універсальність починає втомлювати деяких користувачів.
Nokia 1100 — символ епохи кнопкових телефонів. Фото: MabelAmber / Pixabay
Інтерес до dumbphone — простих телефонів із мінімальним набором функцій — зростає на тлі бажання менше часу проводити в соцмережах, позбутися постійних сповіщень та повернути контроль над власним часом.
Обговорення на Reddit показують, що мотиви у користувачів різні: хтось хоче позбутися нескінченного скролінгу, інші дбають про приватність, а треті просто хочуть користуватися телефоном як інструментом, а не центром цифрового життя.
Сучасні dumbphone – не обов'язково старі Nokia з початку 2000-х. Серед нових моделей є розкладачки та компактні пристрої з 4G, камерою, музикою та деякими корисними функціями, але без повноцінної екосистеми додатків.
Водночас цей перехід має зворотний бік. Користувачі стикаються з відсутністю зручних карт, банківських програм, QR-кодів та інших сервісів, які стали частиною повсякденного життя.
Окремо варто відзначити Reddit, де існує велика спільнота r/dumbphones. Користувачі там не лише обговорюють моделі, а й розповідають про власний досвід відмови від смартфонів, діляться проблемами після переходу та радять новачкам відповідні пристрої. Спільнота налічує близько 182 тисяч учасників.
Для багатьох dumbphone стає не повною заміною смартфону, а способом скоротити його використання. Смартфон можна залишити вдома, а простий телефон використовувати для дзвінків та повідомлень.
Схоже, популярність таких пристроїв пов'язана не лише з ностальгією. Для деяких користувачів це спроба повернути телефону його початкову роль – бути інструментом, а не джерелом постійних відволікань.
Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що кінотеатри планують заборонити "окуляри збоченців" через піратство та стеження.