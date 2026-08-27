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Смартфон більше не потрібен? Чому люди масово переходять на «тупі» телефони

Все більше людей свідомо відмовляються від додатків, соцмереж та нескінченного скролінгу, повертаючись до телефонів, які вміють майже лише дзвонити та надсилати повідомлення.

27 серпня 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

Смартфон давно перетворився зі звичайного засобу зв'язку на пристрій для роботи, розваг, навігації, покупок та соціальних мереж. Але саме ця універсальність починає втомлювати деяких користувачів.

Смартфон більше не потрібен? Чому люди масово переходять на «тупі» телефони

Nokia 1100 — символ епохи кнопкових телефонів. Фото: MabelAmber / Pixabay

Інтерес до dumbphone — простих телефонів із мінімальним набором функцій — зростає на тлі бажання менше часу проводити в соцмережах, позбутися постійних сповіщень та повернути контроль над власним часом.

Обговорення на Reddit показують, що мотиви у користувачів різні: хтось хоче позбутися нескінченного скролінгу, інші дбають про приватність, а треті просто хочуть користуватися телефоном як інструментом, а не центром цифрового життя.

Повернення до телефону без зайвого

Сучасні dumbphone – не обов'язково старі Nokia з початку 2000-х. Серед нових моделей є розкладачки та компактні пристрої з 4G, камерою, музикою та деякими корисними функціями, але без повноцінної екосистеми додатків.

Водночас цей перехід має зворотний бік. Користувачі стикаються з відсутністю зручних карт, банківських програм, QR-кодів та інших сервісів, які стали частиною повсякденного життя.

Що розповідають користувачі Reddit

Окремо варто відзначити Reddit, де існує велика спільнота r/dumbphones. Користувачі там не лише обговорюють моделі, а й розповідають про власний досвід відмови від смартфонів, діляться проблемами після переходу та радять новачкам відповідні пристрої. Спільнота налічує близько 182 тисяч учасників.

Для багатьох dumbphone стає не повною заміною смартфону, а способом скоротити його використання. Смартфон можна залишити вдома, а простий телефон використовувати для дзвінків та повідомлень.

Схоже, популярність таких пристроїв пов'язана не лише з ностальгією. Для деяких користувачів це спроба повернути телефону його початкову роль – бути інструментом, а не джерелом постійних відволікань.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що кінотеатри планують заборонити "окуляри збоченців" через піратство та стеження.



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