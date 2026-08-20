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Кинотеатры планируют запретить "очки извращенцев" из-за пиратства и слежки

Киносети обеспокоены использованием смарт-очков от Meta из-за рисков нелегальной записи фильмов и нарушения приватности зрителей.

20 августа 2026, 18:01
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Сергій Кречмаровський

Ассоциация кинотеатров Великобритании (UKCA) рассматривает возможность введения полного запрета на ношение смарт-очков Ray-Ban Meta в зрительных залах. Главными причинами такого шага называют угрозу кинопиратства и массовое нарушение личных границ посетителей.

Кинотеатры планируют запретить "очки извращенцев" из-за пиратства и слежки

Умные очки Ray-Ban Meta / Фото: CCadio / Wikimedia Commons

Скрытые камеры и происхождение названия

  • Почему гаджет назвали "очками извращенцев": устройство оснащено встроенной 12-мегапиксельной камерой и микрофонами, позволяющими вести незаметную фото- и видеосъемку. В соцсетях и СМИ гаджет окрестили "очками извращенцев" (pervert glasses) из-за опасений, что владельцы могут тайком снимать посторонних людей в темных залах, раздевалках или других частных местах.

  • Угроза нелегальной записи премьер: представители киноиндустрии опасаются, что высокое качество камеры сделает смарт-очки идеальным инструментом для экранных пиратов, копирующих новые фильмы прямо с экрана.

  • Проблема светодиода и позиция Meta: производитель уверяет, что при записи на оправе обязательно светится белый светодиод. Однако специалисты по безопасности подчеркивают, что в условиях темного кинотеатра этот индикатор легко заклеить или зарисовать, что полностью обезвреживает защитный механизм.

  • Повторение истории с Google Glass: подобная волна запретов уже имела место в 2014 году, когда кинотеатры массово ограничивали использование Google Glass. Теперь сети адаптируют свои правила под новое поколение умной оптики, а администраторам залов предлагают просить посетителей снимать любые устройства с видеокамерами перед сеансом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что яхта Марка Цукерберга попала в скандал из-за отказа помочь катеру на Аляске.




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Источник: https://www.euronews.com/culture/2026/08/20/uk-cinemas-consider-ban-on-meta-pervert-glasses-over-piracy-and-privacy-concerns
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