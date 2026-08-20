Кинотеатры планируют запретить "очки извращенцев" из-за пиратства и слежки

Ассоциация кинотеатров Великобритании (UKCA) рассматривает возможность введения полного запрета на ношение смарт-очков Ray-Ban Meta в зрительных залах. Главными причинами такого шага называют угрозу кинопиратства и массовое нарушение личных границ посетителей.

Умные очки Ray-Ban Meta / Фото: CCadio / Wikimedia Commons

Почему гаджет назвали "очками извращенцев": устройство оснащено встроенной 12-мегапиксельной камерой и микрофонами, позволяющими вести незаметную фото- и видеосъемку. В соцсетях и СМИ гаджет окрестили "очками извращенцев" (pervert glasses) из-за опасений, что владельцы могут тайком снимать посторонних людей в темных залах, раздевалках или других частных местах.

Угроза нелегальной записи премьер: представители киноиндустрии опасаются, что высокое качество камеры сделает смарт-очки идеальным инструментом для экранных пиратов, копирующих новые фильмы прямо с экрана.

Проблема светодиода и позиция Meta: производитель уверяет, что при записи на оправе обязательно светится белый светодиод. Однако специалисты по безопасности подчеркивают, что в условиях темного кинотеатра этот индикатор легко заклеить или зарисовать, что полностью обезвреживает защитный механизм.