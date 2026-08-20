Кінотеатри планують заборонити "окуляри збоченців" через піратство та стеження

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Сергій Кречмаровський
Асоціація кінотеатрів Великої Британії (UKCA) розглядає можливість запровадження повної заборони на носіння смарт-окулярів Ray-Ban Meta у глядацьких залах. Головними причинами такого кроку називають загрозу кінопіратства та масове порушення особистих меж відвідувачів.
Розумні окуляри Ray-Ban Meta / Фото: CCadio / Wikimedia Commons
Чому гаджет назвали "окулярами збоченців": пристрій оснащений вбудованою 12-мегапіксельною камерою та мікрофонами, які дозволяють вести непомітну фото- й відеозйомку. У соцмережах та ЗМІ гаджет охрестили "окулярами для збоченців" (pervert glasses) через побоювання, що власники можуть потайки знімати сторонніх людей у темних залах, роздягальнях чи інших приватних місцях.
Загроза нелегального запису прем'єр: представники кіноіндустрії побоюються, що висока якість камери зробить смарт-окуляри ідеальним інструментом для екранних піратів, які копіюють нові фільми безпосередньо з екрана.
Проблема світлодіода та позиція Meta: виробник запевняє, що під час запису на оправі обов'язково світиться білий світлодіод. Проте фахівці з безпеки наголошують, що в умовах темного кінозалу цей індикатор легко заклеїти або замалювати, що повністю знешкоджує захисний механізм.
Повторення історії з Google Glass: подібна хвиля заборон уже мала місце у 2014 році, коли кінотеатри масово обмежували використання Google Glass. Тепер мережі адаптують свої правила під нове покоління розумної оптики, а адміністраторам залів пропонують просити відвідувачів знімати будь-які пристрої з відеокамерами перед початком сеансу.
Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, що яхта Марка Цукерберга потрапила у скандал через відмову допомогти катеру на Алясці.