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Смартфон больше не нужен? Почему люди массово переходят на «тупые» телефоны

Всё больше людей сознательно отказываются от приложений, соцсетей и бесконечного скроллинга, возвращаясь к телефонам, которые умеют почти только звонить и отправлять сообщения.

27 августа 2026, 11:01
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Сергій Кречмаровський

Смартфон давно превратился из обычного средства связи в устройство для работы, развлечений, навигации, покупок и социальных сетей. Но именно эта универсальность начинает утомлять некоторых пользователей.

Смартфон больше не нужен? Почему люди массово переходят на «тупые» телефоны

Nokia 1100 — символ эпохи кнопочных телефонов. Фото: MabelAmber / Pixabay

Интерес к dumbphone — простым телефонам с минимальным набором функций — растёт на фоне желания меньше времени проводить в соцсетях, избавиться от постоянных уведомлений и вернуть контроль над собственным временем.

Обсуждения на Reddit показывают, что мотивы у пользователей разные: кто-то хочет избавиться от бесконечного скроллинга, другие заботятся о приватности, а третьи просто хотят пользоваться телефоном как инструментом, а не центром всей цифровой жизни.

Возвращение к телефону без лишнего

Современные dumbphone — не обязательно старые Nokia из начала 2000-х. Среди новых моделей есть раскладушки и компактные устройства с 4G, камерой, музыкой и некоторыми полезными функциями, но без полноценной экосистемы приложений.

При этом переход имеет обратную сторону. Пользователи сталкиваются с отсутствием удобных карт, банковских приложений, QR-кодов и других сервисов, которые стали частью повседневной жизни.

Что рассказывают пользователи Reddit

Отдельно стоит отметить Reddit, где существует крупное сообщество r/dumbphones. Пользователи там не только обсуждают модели, но и рассказывают о собственном опыте отказа от смартфонов, делятся проблемами после перехода и советуют новичкам подходящие устройства. Сообщество насчитывает около 182 тысяч участников.

Для многих dumbphone становится не полной заменой смартфону, а способом сократить его использование. Смартфон можно оставить дома, а простой телефон использовать для звонков и сообщений.

Похоже, популярность таких устройств связана не только с ностальгией. Для некоторых пользователей это попытка вернуть телефону его первоначальную роль — быть инструментом, а не источником постоянных отвлечений.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что кинотеатры планируют запретить "очки извращенцев" из-за пиратства и слежки.



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