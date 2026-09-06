Спросил ИИ, как похудеть, и сбросил 16 кг: эксперимент дал неожиданный результат

ИИ помог мужчине по-новому взглянуть на питание и тренировки. За несколько месяцев он значительно снизил вес и объём талии, не прибегая к экстремальной диете.

Чат-боты помогаеют в сбросе веса. Иллюстрация: ИИ

Журналист Consumer Reports Николас Де Леон решил проверить, способен ли искусственный интеллект помочь ему привести себя в форму. За несколько месяцев он изменил подход к питанию и тренировкам и добился заметного результата.

В сентябре Де Леон весил около 88,5 кг при росте 175 см, а объём его талии составлял примерно 109 см. Ранее он уже пытался быстро похудеть: за два месяца строгой диеты и интенсивных тренировок сбросил около 9 кг, но чувствовал себя плохо и в течение года вернул вес.

Как ИИ стал фитнес-помощником

На этот раз журналист решил худеть медленнее — примерно на 0,5 кг в неделю, одновременно сохраняя мышцы. Сначала он начал больше ходить с собакой, записывать питание и следить за количеством белка.

Затем Де Леон обратился к Google Gemini. Он рассказал ИИ о своём возрасте, росте, весе, целях и предыдущем опыте тренировок. Gemini помог составить программу силовых занятий четыре раза в неделю с базовыми упражнениями: приседаниями, жимом лёжа, становой тягой и тягой штанги.

Позже журналист подключил Claude от Anthropic, чтобы сравнивать рекомендации двух систем. Gemini стал для него своеобразным "архитектором" тренировок, а Claude — инструментом для проверки расчётов и анализа прогресса.

Де Леон также регулярно взвешивался, измерял талию и фиксировал результаты тренировок. При этом специалист Лаура Ричардсон из Университета Мичигана предупредила, что ИИ не способен контролировать технику упражнений в реальном времени и не должен заменять врача или профессионального тренера.

Как изменилось тело

К началу июня Де Леон весил около 72,6 кг, а его талия уменьшилась примерно до 95 см. По его оценке, доля жира снизилась примерно до 19%.

Сам журналист подчёркивает: результат он связывает не столько с ИИ, сколько с системным подходом. Искусственный интеллект помогал разбираться в питании, тренировках и данных, но выполнять план пришлось самостоятельно.

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