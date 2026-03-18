logo_ukra

BTC/USD

73919

ETH/USD

2311.32

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Японія побудувала "найпотворніший літак у світі": як виглядає (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Японія побудувала "найпотворніший літак у світі": як виглядає (ФОТО)

Японія показала новий літак радіоелектронної боротьби EC-2 SOJ від Kawasaki.

18 березня 2026, 12:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Японії з’явилися перші фотографії нового літака радіоелектронної боротьби EC-2 SOJ (Stand-Off Jammer), створеного компанією Kawasaki Heavy Industries для Сил самооборони Японії. Незвичайний вигляд машини одразу привернув увагу авіаційних експертів та ентузіастів, а деякі оглядачі назвали його "найпотворнішим військовим літаком у світі".

Kawasaki EC-2 SOJ. Фото з відкритих джерел

Перші фотографії нового літака опублікувала група авіаційних розробок та випробувань японських сил оборони. За даними спеціалізованого порталу The War Zone, EC-2 вже здійснив свій перший політ і наближається до введення в експлуатацію.

"Найновіше придбання японських ВПС, безсумнівно, один із найпотворніших військових літаків, які можна побачити в аеропортах сьогодні", — пише ресурс The War Zone.

Літак створено на базі військово-транспортного Kawasaki C‑2, однак його конструкція суттєво відрізняється від базової моделі. Найбільш помітна деталь, це масивний носовий обтічник, у якому розміщені антени комплексу радіоелектронної боротьби J/ALQ-5, розробленого компанією Toshiba.

Найпотворніший літак у світі

Kawasaki EC-2 SOJ

Kawasaki EC-2 SOJ

Основне завдання нового літака Kawasaki EC-2 SOJ – це придушення ворожих радарів і систем зв’язку. Літак може діяти на значній відстані від зони бойових дій, блокуючи електронні системи противника та знижуючи ефективність його протиповітряної оборони.

Попри появу фотографій, більшість технічних характеристик літака залишається засекреченою. Відомо лише, що EC-2 також оснащений датчиками попередження про запуск ракет і додатковими системами охолодження для потужної електроніки.

Новий літак Kawasaki EC-2 SOJ став наступником експериментального EC-1, створеного ще у 1986 році. За планами Японії, до складу її повітряних сил мають увійти щонайменше чотири такі машини.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини