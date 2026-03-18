Японія побудувала "найпотворніший літак у світі": як виглядає (ФОТО)

У Японії з’явилися перші фотографії нового літака радіоелектронної боротьби EC-2 SOJ (Stand-Off Jammer), створеного компанією Kawasaki Heavy Industries для Сил самооборони Японії. Незвичайний вигляд машини одразу привернув увагу авіаційних експертів та ентузіастів, а деякі оглядачі назвали його "найпотворнішим військовим літаком у світі".

Kawasaki EC-2 SOJ. Фото з відкритих джерел

Перші фотографії нового літака опублікувала група авіаційних розробок та випробувань японських сил оборони. За даними спеціалізованого порталу The War Zone, EC-2 вже здійснив свій перший політ і наближається до введення в експлуатацію.

"Найновіше придбання японських ВПС, безсумнівно, один із найпотворніших військових літаків, які можна побачити в аеропортах сьогодні", — пише ресурс The War Zone.

Літак створено на базі військово-транспортного Kawasaki C‑2, однак його конструкція суттєво відрізняється від базової моделі. Найбільш помітна деталь, це масивний носовий обтічник, у якому розміщені антени комплексу радіоелектронної боротьби J/ALQ-5, розробленого компанією Toshiba.

Основне завдання нового літака Kawasaki EC-2 SOJ – це придушення ворожих радарів і систем зв’язку. Літак може діяти на значній відстані від зони бойових дій, блокуючи електронні системи противника та знижуючи ефективність його протиповітряної оборони.

Попри появу фотографій, більшість технічних характеристик літака залишається засекреченою. Відомо лише, що EC-2 також оснащений датчиками попередження про запуск ракет і додатковими системами охолодження для потужної електроніки.

Новий літак Kawasaki EC-2 SOJ став наступником експериментального EC-1, створеного ще у 1986 році. За планами Японії, до складу її повітряних сил мають увійти щонайменше чотири такі машини.

