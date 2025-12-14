Гіганти неба: ТОП-5 найбільших літаків в історії авіації

У 1903 році американець Орвілл Райт здійснив перший політ на літаку. Його історичний політ тривав лише 12 секунд за які він пролетів 36,5 метрів. Сьогодні ця відстань щонайменше вдвічі менша, ніж довжина найбільшого літака, якого коли небудь будували. Портал "Коментарі" зібрав добірку з п’яти найбільших літаків в історії.

Ан-225 "Мрія" - найбільший у світі літак. Фото з відкритих джерел

5. Boeing 747-8

Boeing 747-8 — широкофюзеляжний реактивний авіалайнер, розроблений компанією Boeing. Його довжина сягає 76,3 метра, розмах крил — 68,4 метра, а вага порожнього літака — 220 тонн. Перший політ відбувся у 2010 році.

Boeing 747-8 — найдовший пасажирський літак у світі. Загалом було виготовлено 155 літаків. Виробництво завершили у 2022 році через зміну ринкових тенденцій, адже авіакомпанії почали віддавати перевагу меншим і більш економічним двомоторним літакам.

4. Airbus A380-800

Airbus A380-800 — найбільший у світі пасажирський літак за місткістю. Його довжина — 72,7 метри, розмах крил — 79,75 м, а експлуатаційна вага становить понад 277 тонн. Перший політ відбувся у 2005 році.

Цей двоповерховий авіалайнер міг перевозити до 850 пасажирів, хоча більшість авіакомпаній обирали комфортнішу версію на 450-550 місць. Головним оператором A380 стала дубайська авіакомпанія Emirates. Попри інноваційність, проєкт виявився надто дорогим, а загальна вартість у близько 25 млрд доларів не окупилися, і виробництво припинили у 2021 році. Усього виготовлено 254 літаки Airbus A380-800.

3. Hughes H-4 Hercules

Hughes H-4 Hercules — дерев’яний гігант, створений під час Другої світової війни. Його розмах крил — 98 метрів, довжина — 66,6 м, а вага порожнього літака — 114 тонн.

Автор проєкту літака Hughes H-4 Hercules був авіаційний магнат Говард Г’юз. Літак здійнявся у повітря лише один раз у 1947 році і його політ тривав 26 секунд. Однак цього вистачило, щоб він увійшов в історію на 70 років, як літак з найбільшим розмахом крила. Нині єдиний прототип зберігається у Музеї авіації та космосу Evergreen у США.

2. Stratolaunch

Stratolaunch — унікальний літальний апарат із двома фюзеляжами, створений для запуску ракет у космос. Його розмах крил — 117 метрів, довжина — 73 м, вага порожнього літака — 227 тонн, а максимальна злітна вага — 590 тонн.

Літак був ініційований співзасновником Microsoft Полом Алленом. Перший політ відбувся у 2019 році. Stratolaunch став новою віхою в історії авіації, перевершивши навіть Hughes H-4 за розмахом крил. Побудовано лише один екземпляр.

1. Антонов Ан-225 "Мрія"

Ан-225 "Мрія" — легендарний український літак, створений КБ "Антонова". Його довжина — 84 м, розмах крил — 88,4 м, вага порожнього літака — 285 тонн, а максимальна злітна вага — 640 тонн.

Порівняння розмірів найбільших літаків

"Мрія" здійснила перший політ у 1988 році й стала найбільшим, найважчим та найпотужнішим літаком у світі. Вона перевозила об’єкти, які раніше вважалися неможливими для повітряного транспортування, зокрема вітрові турбіни, генератори та космічний корабель "Буран". Єдиний літак Ан-225 "Мрія" було знищено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення в Україну. Однак в Україні триває робота над відновленням другого екземпляра, готовність якого оцінюється у 70%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 найшвидших військових літаків в історії.

Також "Коментарі" писали, що будується найбільший у світі літак. Він перевершить українську "Мрію".