Гиганты неба: ТОП-5 крупнейших самолетов в истории авиации

В 1903 году американец Орвилл Райт совершил первый полет на самолете. Его исторический полет длился всего 12 секунд, за которые он пролетел 36,5 метров. Сегодня это расстояние по меньшей мере вдвое меньше, чем длина крупнейшего самолета, который когда-либо строили. Портал "Комментарии" собрал подборку из пяти крупнейших самолетов в истории.

Ан-225 "Мрия" – самый большой в мире самолет. Фото из открытых источников

5. Boeing 747-8

Boeing 747-8 – широкофюзеляжный реактивный авиалайнер, разработанный компанией Boeing. Его длина достигает 76,3 метра, размах крыльев – 68,4 метра, а вес пустого самолета – 220 тонн. Первый полет состоялся в 2010 году.

Boeing 747-8 – самый длинный пассажирский самолет в мире. В общей сложности было изготовлено 155 самолетов. Производство завершили в 2022 году из-за смены рыночных тенденций, ведь авиакомпании начали отдавать предпочтение меньшим и более экономичным двухмоторным самолетам.

4. Airbus A380-800

Airbus A380-800 – самый большой в мире пассажирский самолет по емкости. Его длина – 72,7 метра, размах крыльев – 79,75 м, а эксплуатационный вес составляет более 277 тонн. Первый полет состоялся в 2005 году.

Этот двухэтажный авиалайнер мог перевозить до 850 пассажиров, хотя большинство авиакомпаний выбирали более комфортную версию на 450-550 мест. Главным оператором A380 стала дубайская авиакомпания Emirates. Несмотря на инновационность, проект оказался слишком дорогим, а общая стоимость около 25 млрд долларов не окупилась, и производство прекратили в 2021 году. Всего изготовлено 254 самолета Airbus A380-800.

3. Hughes H-4 Hercules

Hughes H-4 Hercules – деревянный гигант, созданный во время Второй мировой войны. Его размах крыльев – 98 метров, длина – 66,6 м, а вес пустого самолета – 114 тонн.

Автор проекта самолета Hughes H-4 Hercules был авиационным магнатом Говардом Гьюзом. Самолет поднялся в атмосферу только один раз в 1947 году и его полет длился 26 секунд. Однако этого хватило, чтобы он вошел в историю на 70 лет как самолет с наибольшим размахом крыла. В настоящее время единственный прототип хранится в Музее авиации и космоса Evergreen в США.

2. Stratolaunch

Stratolaunch – уникальный летательный аппарат с двумя фюзеляжами, созданный для запуска ракет в космос. Его размах крыльев – 117 метров, длина – 73 м, вес пустого самолета – 227 тонн, а максимальный взлетный вес – 590 тонн.

Самолет был инициирован соучредителем Microsoft Полом Алленом. Первый полет состоялся в 2019 году. Stratolaunch стал новой вехой в истории авиации, превзойдя даже Hughes H-4 по размаху крыльев. Построен только один экземпляр.

1. Антонов Ан-225 "Мрия"

Ан-225 "Мрия" — легендарный украинский самолет, созданный КБ "Антонова", его длина — 84 м, размах крыльев — 88,4 м, вес пустого самолета — 285 тонн, а максимальный взлетный вес — 640 тонн.

Сравнение размеров крупнейших самолетов

"Мрия" совершила первый полет в 1988 году и стала самым большим, тяжелым и мощным самолетом в мире. Она перевозила объекты, ранее считавшиеся невозможными для воздушной транспортировки, в том числе ветровые турбины, генераторы и космический корабль "Буран". Единственный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен российскими войсками в феврале 2022 года во время вторжения в Украину. Однако в Украине продолжается работа по восстановлению второго экземпляра, готовность которого оценивается в 70%.

