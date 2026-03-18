Япония построила "самый уродливый самолет в мире": как выглядит (ФОТО)

В Японии появились первые фотографии нового самолета радиоэлектронной борьбы EC-2 SOJ (Stand-Off Jammer), созданного компанией Kawasaki Heavy Industries для сил самообороны Японии. Необычный вид машины сразу привлек внимание авиационных экспертов и энтузиастов, а некоторые обозреватели назвали его "самым уродливым военным самолетом в мире".

Kawasaki EC-2 SOJ. Фото из открытых источников

Первые фотографии нового самолета были опубликованы группой авиационных разработок и испытаний японских сил обороны. По данным специализированного портала The War Zone, EC-2 уже совершил свой первый полет и близится к вводу в эксплуатацию.

"Новейшее приобретение японских ВВС, несомненно, один из самых уродливых военных самолетов, которые можно увидеть в аэропортах сегодня", — пишет ресурс The War Zone.

Самолет создан на базе военно-транспортного Kawasaki C‑2, однако его конструкция существенно отличается от базовой модели. Наиболее заметная деталь это массивный носовой обтекатель, в котором размещены антенны комплекса радиоэлектронной борьбы J/ALQ-5, разработанного компанией Toshiba.

Основная задача нового самолета Kawasaki EC-2 SOJ – это подавление вражеских радаров и систем связи. Самолет может действовать на значительном расстоянии от зоны боевых действий, блокируя электронные системы противника и снижая эффективность его противовоздушной обороны.

Несмотря на появление фотографий, большинство технических характеристик самолета остается засекреченным. Известно лишь, что EC-2 оснащен датчиками предупреждения о запуске ракет и дополнительными системами охлаждения для мощной электроники.

Новый самолет Kawasaki EC-2 SOJ стал преемником экспериментального EC-1, созданного еще в 1986 году. По планам Японии, в состав ее воздушных сил должны войти не менее четырех таких машин.

