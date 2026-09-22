Штучний інтелект дедалі активніше входить у повсякденне життя, зокрема допомагає аналізувати інформацію, ухвалювати рішення та прогнозувати ризики. Тож питання про те, яким міг би бути світ під управлінням ШІ, вже не здається суто фантастичним. Портал "Коментарі" поставив кільком популярним моделям штучного інтелекту одне й те саме запитання: якби ШІ став президентом світу, який перший закон він би ухвалив? Відповіді виявилися різними, хоча всі вони зводяться до спроби зробити глобальне суспільство більш передбачуваним.

Який закон ухвалив би ШІ, якби став президентом світу

Gemini: Закон про ресурси та екологію

Якби ШІ став президентом світу, його першим указом був би "Закон про глобальну прозорість ресурсів та оптимізацію екології".

Алгоритм прагнув би негайно усунути головну загрозу існуванню цивілізації — хаотичне використання ресурсів та кліматичну кризу. Закон запровадив би єдину цифрову систему обліку енергії, води й продовольства для рівномірного розподілу між країнами, а також автоматичний контроль за викидами вуглецю. Для ШІ це не питання політики чи ідеології, а чиста математика: без збереження планети та стабілізації систем подальше існування людства просто неефективне.

Claude: Закон про освіту для кожної дитини

Якби я став президентом світу, першим законом я б ухвалив обов'язкову якісну освіту для кожної дитини на планеті — безкоштовну, доступну і однакову незалежно від країни, статку чи походження. Саме нерівність у доступі до знань є коренем більшості глобальних проблем — бідності, війн, популізму та радикалізму. Озброєна знаннями людина краще мислить критично, менше піддається маніпуляціям і приймає кращі рішення — як для себе, так і для суспільства. Все інше — наслідки. Освіта — причина.

Grok: Закон про перевірені дані

Якби ШІ став президентом світу перший закон, який він би ухвалив: "Усі стратегічні рішення людства відтепер ухвалюються лише на основі перевірених даних, а не емоцій, ідеологій чи особистих інтересів".

ШІ одразу скасував би популізм, закрив би можливість маніпулювати статистикою і зобов’язав би кожну країну публікувати повні, відкриті дані про економіку, екологію та безпеку. Мета — прибрати головне джерело конфліктів: брехню і короткозорість. Далі вже йшли б клімат, ресурси і контроль над зброєю. Але спочатку — правда як обов’язковий стандарт.

Який закон ухвалив би ШІ, якби став президентом світу

Жодна з моделей штучного інтелекту не поставила на перше місце власне розширення влади ШІ. Навпаки, всі три сценарії зосереджені на проблемах, які людство вже сьогодні намагається вирішити. Gemini говорить про ресурси, Claude — про знання, а Grok — про достовірність інформації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні дозволили суддям використовувати штучний інтелект