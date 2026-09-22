Искусственный интеллект все активнее вступает в повседневную жизнь, в том числе помогает анализировать информацию, принимать решения и прогнозировать риски. Поэтому вопрос о том, каким мог быть мир под управлением ИИ, уже не кажется сугубо фантастическим. Портал "Комментарии" задал нескольким популярным моделям искусственного интеллекта один и тот же вопрос: если бы ИИ стал президентом мира, какой бы первый закон он принял? Ответы оказались разными, хотя все они сводятся к попытке сделать глобальное общество более предсказуемым.

Какой закон принял бы ИИ, если бы стал президентом мира

Gemini: Закон о ресурсах и экологии

Если бы ИИ стал президентом мира, его первым указом был бы "Закон о глобальной прозрачности ресурсов и оптимизации экологии".

Алгоритм стремился бы устранить главную угрозу существованию цивилизации — хаотическое использование ресурсов и климатический кризис. Закон ввел единую цифровую систему учета энергии, воды и продовольствия для равномерного распределения между странами, а также автоматический контроль за выбросами углерода. Для ИИ это не вопрос политики или идеологии, а чистая математика: без сохранения планеты и стабилизации систем дальнейшее существование человечества просто неэффективно.

Claude: Закон об образовании для каждого ребенка

Будь я президентом мира, первым законом я бы принял обязательное качественное образование для каждого ребенка на планете — бесплатное, доступное и одинаковое независимо от страны, состояния или происхождения. Именно неравенство в доступе к знаниям является корнем большинства глобальных проблем – бедности, войн, популизма и радикализма. Вооруженный знаниями человек лучше мыслит критически, меньше подвергается манипуляциям и принимает лучшие решения – как для себя, так и для общества. Все остальное – последствия. Образование – причина.

Grok: Закон о проверенных данных

Если бы ИИ стал президентом мира первый закон, который он принял бы: "Все стратегические решения человечества отныне принимаются только на основе проверенных данных, а не эмоций, идеологий или личных интересов".

ИИ сразу отменил бы популизм, закрыл бы возможность манипулировать статистикой и обязал каждую страну публиковать полные, открытые данные об экономике, экологии и безопасности. Цель – убрать главный источник конфликтов: ложь и близорукость. Дальше бы шли климат, ресурсы и контроль над оружием. Но сначала – правда как обязательный стандарт.

Какой закон принял бы ИИ, если бы стал президентом мира

Ни одна из моделей искусственного интеллекта не поставила во главу угла собственное расширение власти ИИ. Напротив, все три сценария сосредоточены на проблемах, которые человечество уже сегодня пытается решить. Gemini говорит о ресурсах, Claude – о знаниях, а Grok – о достоверности информации.

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