Windows 10 святкує день народження: ТОП-5 фактів, які ви не знали про улюблену ОС

Сьогодні Windows 10 виповнюється 11 років. Пам'ятаєте, як усі лаяли Windows 8, а потім видихнули з полегшенням, коли з'явилася десятка? Microsoft тоді реально вразила. І навіть зараз, коли підтримка офіційно закінчилася, вона все ще живе на кожному шостому комп'ютері. У день народження згадаймо ТОП-5 найцікавіших фактів.

Windows 10. Фото з відкритих джерел

Перший факт: ті самі шпалери — не малюнок. Ви колись думали, що це просто черговий 3D-рендер? А ось і ні! Це реальна фотографія, яку зробив дизайнер Бредлі Манковіц. Він брав справжній лазерний проєктор, димову машину та різні кольорові фільтри. Команда наклацала тисячі кадрів, а потім склеїла їх у ту саму ідеальну картинку. Так що наступного разу, коли побачите цей синій промінь, знайте — перед вами справжнє фото.

Другий факт: десятка стала безплатною. Уявіть собі: до 2015 року за апдейт Windows треба було платити майже як за нову гру. А тут Microsoft раптово махнула рукою і сказала: "Беріть безплатно, якщо у вас 7-ма чи 8-ма версія". Люди кинулися оновлюватися — за перший рік десятку встановили на 300 мільйонів пристроїв. Це був дуже сміливий крок, який допоміг компанії швидко обігнати конкурентів.

Третій факт: Cortana родом з Halo. Хто б міг подумати, що голосова дівчина з культової гри оселиться в нашому комп'ютері? Її озвучила та сама акторка Джен Тейлор, що й у Halo. У десятці вона вміла відповідати на дурні запитання, нагадувати про зустрічі й навіть жартувати. Шкода, що потім її підтримку згорнули, але факт залишається легендарним.

Четвертий факт: "Божа тека" існує насправді. Microsoft вирішила потішити просунутих юзерів і заховала в системі супертеку. Вона збирає понад 200 налаштувань в одному місці. Щоб її активувати, просто створіть нову теку на робочому столі й дайте їй ім'я GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. І вуаля — всі важливі тумблери перед вами.

П'ятий факт: десятка досі жива, хоч її й хоронили. Друзі, станом на середину 2026 року Windows 10 все ще стоїть на 16,9% комп'ютерів. Тобто майже кожен шостий ПК у світі — на десятці. Так, це небезпечно через відсутність оновлень, але людям просто лінь переходити на 11-ту. І це зрозуміло: коли все працює як треба, навіщо щось міняти?

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