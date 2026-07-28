GTA 6 встановлює новий шокуючий рекорд: гравцям треба поспішати з активацією гри

GTA 6 ще навіть не вийшла, а вже встигла шокувати геймерів у всьому світі. І цього разу справа не в графіці, не в розмірі карти й не в кількості зброї. Усе набагато цікавіше й водночас тривожніше. Виявляється, фізичні копії гри в Японії мають справжній термін придатності. Код активації, який лежить у коробці замість диска, через 170 днів після релізу просто перестане працювати. Тобто якщо ви купили гру, поставили на полицю як колекційний екземпляр і забули активувати — через пів року він перетвориться на гарний шматок пластику.

Обкладинка GTA VI. Фото Rockstar Games

Чому так сталося? У всьому винна японська бюрократія та місцеве законодавство. У Японії існує закон, який регулює "Платіжну службу". Він змушує компанії вносити величезну грошову заставу за передоплачені коди, які не мають терміну дії. Якщо ж термін дії менший за 180 днів — застава не потрібна. Rockstar, як завжди, виявили кмітливість. Вони просто встановили термін у 170 днів, і вуаля! Жодних застав, жодних зайвих витрат. Ідеальна лазейка. Але геймерам від цього не легше.

Найцікавіше, що це стосується виключно PS5-версії гри в Японії. Коди для Xbox Series X|S не мають жодних обмежень за часом і не прив'язані до регіону. Чому така дискримінація? Rockstar офіційно не пояснила, але, швидше за все, справа в різних контрактах із Sony та Microsoft. Можливо, Sony вимагає суворішого дотримання японських законів, а Microsoft пішла іншим шляхом. Але факт залишається фактом: власники PS5 у Японії опинилися в програші.

У соцмережах фанати вже влаштували справжній скандал. "Платити 80 доларів за гру, яка згорає через пів року? Це не покупка, а оренда!" — обурюються геймери в X та Reddit. І вони мають рацію. Уявіть, що ви збираєте колекцію ігор у коробках, а через рік дістаєте одну з них, щоб перепройти, і не можете — тому що код мертвий. Звучить як антиутопія, але це реальність.

Поки що ця практика стосується лише Японії. Але якщо вона приживеться й покаже себе як вигідна для видавців — хто знає, чи не стане вона новим трендом у всьому світі? Адже цифрова дистрибуція давно змінює правила гри, і фізичні носії поступово втрачають сенс. А тепер ще й коди мають термін придатності. І це лякає більше, ніж погоня від поліції з п'ятьма зірками в самій GTA.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що геймери знайшли дівчину з обкладинки GTA 6 у реальному житті.