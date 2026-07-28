GTA 6 устанавливает новый шокирующий рекорд: игрокам нужно спешить с активацией игры

GTA 6 ещё даже не вышла, а уже успела шокировать геймеров по всему миру. И на этот раз дело не в графике, не в размере карты и не в количестве оружия. Всё намного интереснее и одновременно тревожнее. Оказывается, физические копии игры в Японии имеют настоящий срок годности. Код активации, который лежит в коробке вместо диска, через 170 дней после релиза просто перестанет работать. То есть если вы купили игру, поставили на полку как коллекционный экземпляр и забыли активировать — через полгода он превратится в красивый кусок пластика.

Обложка GTA VI. Фото Rockstar Games

Почему так вышло? Во всём виновата японская бюрократия и местное законодательство. В Японии существует закон, который регулирует "Платёжную службу". Он заставляет компании вносить огромный денежный залог за предоплаченные коды, которые не имеют срока действия. Если же срок действия меньше 180 дней — залог не требуется. Rockstar, как всегда, проявили смекалку. Они просто установили срок в 170 дней, и вуаля! Никаких залогов, никаких лишних трат. Идеальная лазейка. Но геймерам от этого не легче.

Самое интересное, что это касается исключительно PS5-версии игры в Японии. Коды для Xbox Series X|S не имеют никаких ограничений по времени и не привязаны к региону. Почему такая дискриминация? Rockstar официально не объяснила, но, скорее всего, дело в разных контрактах с Sony и Microsoft. Возможно, Sony требует более строгого соблюдения японских законов, а Microsoft пошла другим путём. Но факт остаётся фактом: владельцы PS5 в Японии оказались в проигрыше.

В соцсетях фанаты уже устроили настоящий скандал. "Платить 80 долларов за игру, которая сгорает через полгода? Это не покупка, а аренда!" — возмущаются геймеры в X и Reddit. И они правы. Представьте, что вы собираете коллекцию игр в коробках, а через год достаёте одну из них, чтобы перепройти, и не можете — потому что код мёртв. Звучит как антиутопия, но это реальность.

Пока что эта практика касается только Японии. Но если она приживётся и покажет себя как выгодная для издателей — кто знает, не станет ли она новым трендом во всём мире? Ведь цифровая дистрибуция давно меняет правила игры, и физические носители постепенно теряют смысл. А теперь ещё и коды имеют срок годности. И это пугает больше, чем погоня от полиции с пятью звёздами в самой GTA.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что геймеры нашли девушку с обложки GTA 6 в реальной жизни.