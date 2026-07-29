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Windows 10, день рождения, факты, Microsoft, операционная система

29 июля исполняется 11 лет со дня релиза Windows 10 - одной из самых популярных ОС в истории. Вспоминаем самые интересные моменты: от бесплатного обновления до легендарных обоев, которые на самом деле являются фотографией.

29 июля 2026, 09:17
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Сергій Кречмаровський

Сегодня Windows 10 исполняется 11 лет. Помните, как все ругали Windows 8, а потом выдохнули с облегчением, когда появилась десятка? Microsoft тогда реально удивила. И даже сейчас, когда поддержка официально закончилась, она всё еще живет на каждом шестом компьютере. В день рождения вспомним ТОП-5 самых интересных фактов.

Windows 10, день рождения, факты, Microsoft, операционная система

Windows 10. Фото из открытых источников

Первый факт: те самые обои — не рисунок. Думали, это просто очередной 3D-рендер? А вот и нет! Это реальная фотография, которую сделал дизайнер Брэдли Манковиц. Он брал настоящий лазерный проектор, дым-машину и цветные фильтры. Команда нащелкала тысячи кадров, а потом склеила их в ту самую идеальную картинку. Так что в следующий раз, когда увидите этот синий луч, знайте — перед вами живое фото.

Второй факт: десятка стала бесплатной. Представьте: до 2015 года за апдейт Windows надо было платить почти как за новую игру. А тут Microsoft внезапно махнула рукой и сказала: "Берите бесплатно, если у вас 7-я или 8-я версия". Люди бросились обновляться — за первый год десятку установили на 300 миллионов устройств. Это был очень смелый шаг, который помог компании быстро обогнать конкурентов.

Третий факт: Cortana родом из Halo. Кто бы мог подумать, что голосовая девушка из культовой игры поселится в нашем компьютере? Ее озвучила та же актриса Джен Тейлор, что и в Halo. В десятке она умела отвечать на глупые вопросы, напоминать о встречах и даже шутить. Жаль, что потом ее поддержку свернули, но факт остается легендарным.

Четвертый факт: "Божья папка" существует на самом деле. Microsoft решила порадовать продвинутых юзеров и спрятала в системе супер-папку. Она собирает более 200 настроек в одном месте. Чтобы ее активировать, просто создайте новую папку на рабочем столе и дайте ей имя GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. И вуаля — все важные тумблеры перед вами.

Пятый факт: десятка до сих пор жива, хоть ее и хоронили. Друзья, по состоянию на середину 2026 года Windows 10 всё еще стоит на 16,9% компьютеров. То есть почти каждый шестой ПК в мире — на десятке. Да, это небезопасно из-за отсутствия обновлений, но людям просто лень переходить на 11-ю. И это понятно: когда всё работает как надо, зачем что-то менять?

Напомним: портал "Комментарии" писал, что GTA 6 устанавливает новый шокирующий рекорд. 



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