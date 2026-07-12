В Італії побудували найбільший паперовий літак у світі: як він виглядає (ВІДЕО)



















Студенти Університету Пізи разом з популярним італійським ютубером Якопо Д'Алезіо встановили новий світовий рекорд, створивши найбільший паперовий літак у світі. Конструкція під назвою ICARUS отримала розмах крила 20,04 метра, що дозволило перевершити попереднє досягнення Брауншвейзького технологічного інституту, встановлене ще у 2013 році, коли паперовий літак мав розмах 18,21 метра.

Найбільший у світі паперовий літак. Фото: Guinness World Records

Новий рекорд офіційно підтвердила Книга рекордів Гіннеса під час фестивалю We Make Future у Болоньї. Саме розмах крила є головним критерієм для визначення найбільшого паперового літака у світі.

Над проєктом команда працювала кілька місяців. Перед створенням фінальної моделі інженери провели десятки комп'ютерних симуляцій та випробували серію зменшених прототипів. У результаті з'явився літак довжиною сім метрів і вагою майже 28,5 кілограма зі складною внутрішньою конструкцією, яка включає лонжерони, нервюри та хвостове оперення для забезпечення стабільності польоту.

Для виготовлення ICARUS використали близько 300 кілограмів паперу двох типів і майже 60 кілограмів клею. Інженери застосували стільникову структуру, яка дозволила зробити конструкцію одночасно міцною та відносно легкою.

За словами одного з авторів проєкту Якопо Д'Алезіо, створення 20-метрового паперового літака стало справжнім інженерним викликом.

"20-метровий паперовий літачок може здаватися марним, але саме завдяки доведенню речей до межі інженерії, заради самого виклику, відбувається прогрес. Протягом місяців ми боролися з вологістю, структурою, аеродинамікою, міліметрами та гравітацією. Бачити, як він летить, а потім врізається в колони в кінці ангара, — це доказ того, що завжди варто намагатися побудувати неможливе", — сказав Д'Алезіо.

Згідно з правилами Книги рекордів Гіннеса, літак мав самостійно пролетіти щонайменше 15 метрів після запуску однією людиною з платформи висотою не більше трьох метрів. ICARUS не лише виконав цю вимогу, а й майже вчетверо перевищив мінімальний показник, подолавши 59 метрів польоту всередині павільйону фестивалю.

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