В Италии построили самый большой бумажный самолет в мире: как он выглядит (ВИДЕО)



















Студенты Университета Пизы вместе с популярным итальянским ютубером Якопо Д'Алезио установили новый мировой рекорд, создав самый большой бумажный самолет в мире. Конструкция под названием ICARUS получила размах крыла 20,04 метра, что позволило превзойти предварительное достижение Брауншвейгского технологического института, установленное еще в 2013 году, когда бумажный самолет имел размах 18,21 метра.

Самый большой в мире бумажный самолет. Фото: Guinness World Records

Новый рекорд официально подтвердила Книга рекордов Гиннесса во время фестиваля We Make Future в Болонье. Именно размах крыла является главным критерием для определения крупнейшего бумажного самолета в мире.

Над проектом команда работала несколько месяцев. Перед созданием финальной модели инженеры провели десятки компьютерных симуляций и опробовали серию уменьшенных прототипов. В результате появился самолет длиной в семь метров и весом почти 28,5 килограмма со сложной внутренней конструкцией, включающей лонжероны, нервюры и хвостовое оперение для обеспечения стабильности полета.

Для изготовления ICARUS использовали около 300 килограммов бумаги двух типов и около 60 килограммов клея. Инженеры применили сотовую структуру, которая позволила сделать конструкцию одновременно крепкой и относительно легкой.

По словам одного из авторов проекта Якопо Д'Алезио, создание 20-метрового бумажного самолета стало настоящим инженерным вызовом.

"20-метровый бумажный самолетик может казаться бесполезным, но именно благодаря доведению вещей до предела инженерии, ради самого вызова, происходит прогресс. В течение месяцев мы боролись с влажностью, структурой, аэродинамикой, миллиметрами и гравитацией. Видеть, как он летит, а затем врезается в колонны в конце ангара, – это доказательство того, что всегда следует пытаться построить невозможное", – сказал Д'Алезио.

Согласно правилам Книги рекордов Гиннеса, самолет должен был самостоятельно пролететь не менее 15 метров после запуска одним человеком с платформы высотой не более трех метров. ICARUS не только выполнил это требование, но и почти в четыре раза превысил минимальный показатель, преодолев 59 метров полета внутри павильона фестиваля.

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