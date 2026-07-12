В Италии построили самый большой бумажный самолет в мире: как он выглядит (ВИДЕО)

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Slava Kot
Студенты Университета Пизы вместе с популярным итальянским ютубером Якопо Д'Алезио установили новый мировой рекорд, создав самый большой бумажный самолет в мире. Конструкция под названием ICARUS получила размах крыла 20,04 метра, что позволило превзойти предварительное достижение Брауншвейгского технологического института, установленное еще в 2013 году, когда бумажный самолет имел размах 18,21 метра.
Самый большой в мире бумажный самолет. Фото: Guinness World Records
Новый рекорд официально подтвердила Книга рекордов Гиннесса во время фестиваля We Make Future в Болонье. Именно размах крыла является главным критерием для определения крупнейшего бумажного самолета в мире.
Над проектом команда работала несколько месяцев. Перед созданием финальной модели инженеры провели десятки компьютерных симуляций и опробовали серию уменьшенных прототипов. В результате появился самолет длиной в семь метров и весом почти 28,5 килограмма со сложной внутренней конструкцией, включающей лонжероны, нервюры и хвостовое оперение для обеспечения стабильности полета.
Для изготовления ICARUS использовали около 300 килограммов бумаги двух типов и около 60 килограммов клея. Инженеры применили сотовую структуру, которая позволила сделать конструкцию одновременно крепкой и относительно легкой.
По словам одного из авторов проекта Якопо Д'Алезио, создание 20-метрового бумажного самолета стало настоящим инженерным вызовом.
Согласно правилам Книги рекордов Гиннеса, самолет должен был самостоятельно пролететь не менее 15 метров после запуска одним человеком с платформы высотой не более трех метров. ICARUS не только выполнил это требование, но и почти в четыре раза превысил минимальный показатель, преодолев 59 метров полета внутри павильона фестиваля.
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