Головна Новини HI-tech технології Український національний ШІ отримав назву: яке дали ім'я
Український національний ШІ отримав назву: яке дали ім’я

Понад 136 тисяч українців у "Дії" обрали назву для першої національної великої мовної моделі.

30 березня 2026, 16:05
Slava Kot

В Україні завершилося масштабне онлайн-голосування за назву першої національної великої мовної моделі (LLM). Переможцем стала назва "Сяйво", яку обрали тисячі користувачів застосунку "Дія".

Український штучний інтелект отримав назву "Сяйво"

Голосування організувало Міністерство цифрової трансформації. У ньому взяли участь понад 136 тисяч українців. За підсумками опитування "Сяйво" набрало найбільшу кількість голосів — 22 601 голос.

Національну мовну модель розробляють Мінцифри разом із компанією "Київстар". Проєкт має стати основою для розвитку українських сервісів на базі штучного інтелекту. У відомстві зазначають, що майбутня система зможе працювати у державних послугах, бізнесі, освіті та навіть у сфері оборони.

Розробники пояснюють, що "Сяйво" буде своєрідним "ШІ-мозком", на базі якого створюватимуть цифрові продукти для мільйонів користувачів. Система зможе краще розуміти український контекст, історію, культурні особливості та діалекти, що відрізняє її від багатьох глобальних моделей штучного інтелекту.

Перед голосуванням українці запропонували понад три тисячі варіантів назв. Після перевірки на унікальність та дотримання прав інтелектуальної власності до фіналу відібрали десять варіантів, серед яких були "Говерла", "Питай", "Дзвінка", "Шипіт", "Шукай", "Слово", "Ядро" "Кавун" та "Гомін". Голосування тривало до 29 березня. 

Джерело: https://t.me/mintsyfra/7898
