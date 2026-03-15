Україна тестує на фронті гуманоїдних роботів: як виглядають (ФОТО)

Україна розпочала випробування нових гуманоїдних роботів, які можуть виконувати завдання на полі бою. Йдеться про моделі Phantom MK-1, створені американською компанією Foundation AI. Два таких роботи вже передані Україні для тестування в умовах війни.

Гуманоїдний робот Phantom MK-1 тестують в Україні.

Проєкт Phantom MK-1 покликаний оцінити, наскільки гуманоїдні роботи можуть допомагати військовим у реальних бойових умовах. Наразі вони не використовуються як бойові одиниці і не оснащені зброєю. Основні завдання роботів в Україні полягають у логістиці, розвідці та роботі у важкодоступних місцях, наприклад у бункерах або підземних спорудах.

Як пише Time, Україна стала ключовим полігоном для випробування нових військових технологій, які розробляють західні оборонні стартапи. Співзасновник Foundation AI Майк Леблан заявив, що компанія планує поступово вдосконалювати можливості роботів і згодом використовувати їх на передовій.

Гуманоїдний робот Phantom MK-1

Phantom MK-1 має зріст близько 175 сантиметрів і важить приблизно 79 кілограмів. Робот може переносити вантаж до 20 кілограмів і пересуватися зі швидкістю близько 6,4 км/год. За словами розробників, у майбутньому подібні системи потенційно можуть використовувати будь-яку зброю, доступну людині.

Робот для війни Phantom MK-1

Робот для війни Phantom MK-1

Водночас експерти попереджають про ризики. Гуманоїдні роботи залишаються дорогими, потребують регулярної підзарядки і можуть втрачати рівновагу або виходити з ладу. Додаткові побоювання викликає використання систем штучного інтелекту, які іноді можуть працювати з помилками.

