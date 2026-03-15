Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов: как выглядят (ФОТО)
Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов: как выглядят (ФОТО)

Украина получила для испытаний гуманоидных роботов Phantom MK-1 от американской компании Foundation AI.

15 марта 2026, 16:15
Slava Kot

Украина приступила к испытаниям новых гуманоидных роботов, которые могут выполнять задачи на поле боя. Речь идет о моделях Phantom MK-1, созданных американской компанией Foundation AI. Два таких робота уже переданы Украине для тестирования в условиях войны.

Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов: как выглядят (ФОТО)

Гуманоидный робот Phantom MK-1 в Украине. Фото из открытых источников

Проект Phantom MK-1 призван оценить, как гуманоидные работы могут помогать военным в настоящих боевых условиях. Пока они не используются как боевые единицы и не оснащены оружием. Основные задачи роботов в Украине состоят в логистике, разведке и работе в труднодоступных местах, например в бункерах или подземных сооружениях.

Украина стала ключевым полигоном для испытания новых военных технологий, разрабатываемых западными оборонными стартапами. Соучредитель Foundation AI Майк Леблан заявил, что компания планирует постепенно усовершенствовать возможности роботов и впоследствии использовать их на передовой.

Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов: как выглядят (ФОТО) - фото 2

Гуманоидный робот Phantom MK-1

Phantom MK-1 имеет рост около 175 сантиметров и весит около 79 килограммов. Робот может переносить груз до 20 кг и передвигаться со скоростью около 6,4 км/ч. По словам разработчиков, в будущем подобные системы потенциально могут использовать любое оружие, доступное человеку.

Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов: как выглядят (ФОТО) - фото 2

Робот для войны Phantom MK-1

Украина тестирует на фронте гуманоидных роботов: как выглядят (ФОТО) - фото 2

Робот для войны Phantom MK-1

В то же время, эксперты предупреждают о рисках. Гуманоидные работы остаются дорогими, нуждаются в регулярной подзарядке и могут терять равновесие или выходить из строя. Дополнительные опасения вызывает использование систем искусственного интеллекта, которые иногда могут работать с ошибками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина начала использовать "роботов-убийц" на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что на Западе рассказали, что роботы могут решить судьбу войны в Украине.



Источник: https://time.com/article/2026/03/09/ai-robots-soldiers-war/
