Украинский национальный ИИ получил название: какое дали имя

В Украине завершилось масштабное онлайн-голосование за название первой большой национальной языковой модели (LLM). Победителем стало название "Сяйво", которое выбрали тысячи пользователей приложения "Дия".

Украинский искусственный интеллект получил название "Сяйво"

Голосование организовало Министерство цифровой трансформации. В нем приняли участие более 136 тысяч украинцев. По итогам опроса "Сяйво" набрало наибольшее количество голосов – 22 601 голос.

Национальную языковую модель разрабатывают Минцифры вместе с компанией "Киевстар". Проект должен стать основой развития украинских сервисов на базе искусственного интеллекта. В ведомстве отмечают, что будущая система сможет работать в государственных услугах, бизнесе, образовании и даже в сфере обороны.

Разработчики объясняют, что "Сяйво" будет своеобразным "ИИ-мозгом", на базе которого будут создавать цифровые продукты для миллионов пользователей. Система сможет лучше понимать украинский контекст, историю, культурные особенности и диалекты, что отличает ее от многих глобальных моделей искусственного интеллекта.

Перед голосованием украинцы предложили более трех тысяч вариантов названий. После проверки на уникальность и соблюдение прав интеллектуальной собственности в финал отобрали десять вариантов, среди которых были "Говерла", "Питай", "Дзвінка", "Шипіт", "Шукай", "Слово", "Ядро" "Кавун" та "Гомін". Голосование длилось до 29 марта.

