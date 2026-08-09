У Японії створили дивний "холодильник для людей": як він працює (ВІДЕО)



















У Японії представили незвичний спосіб боротьби з аномальною спекою. Це спеціальна кабінка, яку називають "холодильником для людей". Пристрій Personal Cooling Box розробила японська компанія Trusco. Він має швидко охолоджувати людину та може стати альтернативою кондиціонеру або вентилятору.

У Японії створили "холодильник для людей". Фото з відкритих джерел

Компанія Trusco презентувала "холодильник для людей" на тлі зростання температур у різних частинах світу. Зокрема, масштабна хвиля спеки у Європі призвела до 10 тисяч додаткових смертей цього року. Японія останніми роками також регулярно стикається з екстремальною спекою, крім того, в країні з’явився окремий термін для температури понад 40 градусів.

Personal Cooling Box являє собою кабіну заввишки понад два метри з невеликим сидінням усередині. Коли людина заходить і сідає, зверху та зі спини починає подаватися холодне повітря. Виробник стверджує, що така конструкція дає змогу охолоджувати тіло комплексно, а не лише створювати потік повітря навколо людини, як це робить звичайний вентилятор.

Температура всередині кабіни становить близько 5 градусів, приблизно як у холодильному відділенні для продуктів. За даними компанії, для відчутного охолодження достатньо пробути в такому "холодильнику" близько 10 хвилин. Водночас пристрій має обмеження за часом роботи. Через 20 хвилин він автоматично вимикається, щоб запобігти надмірному охолодженню користувача.

Стандартна версія Personal Cooling Box коштує 1,5 млн єн, або приблизно 9,2 тисячі доларів. Крім того, година роботи пристрою коштує близько 15 єн, тобто менш як один долар. "Холодильник для людей" не потребує складного монтажу та оснащений колесами, тому його можна переміщувати й використовувати у приміщенні, або на відкритому повітрі.

Наразі Personal Cooling Box продається лише в Японії.

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