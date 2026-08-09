В Японии создали странный "холодильник для людей": как он работает (ВИДЕО)



















В Японии представили необычный способ борьбы с аномальной жарой. Это специальная кабинка, которую называют "холодильником для людей". Устройство Personal Cooling Box разработала японская компания Trusco. Он должен быстро охлаждать человека и может стать альтернативой кондиционеру или вентилятору.

В Японии создали "холодильник для людей". Фото из открытых источников

Компания Trusco представила "холодильник для людей" на фоне роста температур в разных частях света. В частности, масштабная волна жары в Европе привела к 10 тысячам дополнительных смертей в этом году. Япония в последние годы также регулярно сталкивается с экстремальной жарой, кроме того, в стране появился отдельный срок для температуры более 40 градусов.

Personal Cooling Box представляет собой кабину высотой более двух метров с небольшим сиденьем внутри. Когда человек заходит и садится, сверху и со спины начинает подаваться холодный воздух. Производитель утверждает, что такая конструкция позволяет охлаждать тело комплексно, а не только создавать поток воздуха вокруг человека, как это делает обычный вентилятор.

Температура внутри кабины составляет около 5 градусов примерно как в холодильном отделении для продуктов. По данным компании, для ощутимого охлаждения достаточно пробыть в таком "холодильнике" около 10 минут. В то же время устройство имеет ограничение по времени работы. Через 20 минут он автоматически выключается, чтобы предотвратить чрезмерное охлаждение пользователя.

Стандартная версия Personal Cooling Box стоит 1,5 млн иен, или примерно 9,2 тысяч долларов. Кроме того, час работы устройства стоит около 15 иен, то есть менее одного доллара. Холодильник для людей не требует сложного монтажа и оснащен колесами, поэтому его можно перемещать и использовать в помещении или на открытом воздухе.

Сейчас Personal Cooling Box продается только в Японии.

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