10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно
10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно

Зібрали 10 дивних винаходів з минулого.

11 січня 2026, 06:45
Автор:
Slava Kot

Технологічний прогрес не лише створює нові зручності, а й безжально перетворює колишні "хіти" на курйози. Ще зовсім недавно символами статусу були пейджери або легендарна Nokia 3310, а нині вони викликають радше ностальгічну усмішку. Деякі винаходи минулого взагалі виглядають настільки дивно, що складно уявити, як ними серйозно користувалися.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно

Абсурдні винаходи минулого. Фото з відкритих джерел

Один із перших гідроскостюмів

Це один водолазний костюм, відомий як "Старий джентльмен". Виготовлений зі шкіри на початку 18 століття, він більше нагадує театральний реквізит, ніж засіб для занурення під воду.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Колесо для читання, створене для бібліотек

Воно дозволяло одночасно читати кілька книг, обертаючи громіздку конструкцію. 

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Крихітний поїзд з інспектором

Такий транспорт дозволяв перевірити швидкість руху автівок в тунелі.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Сховище Моррісона

Спальне місце призначене для порятунку під час бомбардувань та руйнувань будівель, яке могло використовуватися у Великій Британії.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Одноколісний мотоцикл (моноцикл)

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Окуляри Hamblin

Окуляри Hamblin 1930-х років дозволяли читати лежачи завдяки дзеркалам під певним кутом.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Велосипед-амфібія

Велосипед здатний перевозити вантаж по суші та воді.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Ролики, які їздили на бензині

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Кишеньковий годинник зі смарагду

Старовинний кишеньковий годинник, виготовлений із цільного смарагду понад три століття тому.

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Мобільний телефон

Демонстрація компактності мобільного телефону від віцепрезидента компанії Motorola

10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно - фото 2

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найважливіших винаходів людства: від колеса до інтернету.

Також "Коментарі" писали про 7 дивовижних винаходів, які вигадали жінки.



