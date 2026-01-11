10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно

Технологічний прогрес не лише створює нові зручності, а й безжально перетворює колишні "хіти" на курйози. Ще зовсім недавно символами статусу були пейджери або легендарна Nokia 3310, а нині вони викликають радше ностальгічну усмішку. Деякі винаходи минулого взагалі виглядають настільки дивно, що складно уявити, як ними серйозно користувалися.

Абсурдні винаходи минулого. Фото з відкритих джерел

Один із перших гідроскостюмів

Це один водолазний костюм, відомий як "Старий джентльмен". Виготовлений зі шкіри на початку 18 століття, він більше нагадує театральний реквізит, ніж засіб для занурення під воду.

Колесо для читання, створене для бібліотек

Воно дозволяло одночасно читати кілька книг, обертаючи громіздку конструкцію.

Крихітний поїзд з інспектором

Такий транспорт дозволяв перевірити швидкість руху автівок в тунелі.

Сховище Моррісона

Спальне місце призначене для порятунку під час бомбардувань та руйнувань будівель, яке могло використовуватися у Великій Британії.

Одноколісний мотоцикл (моноцикл)

Окуляри Hamblin

Окуляри Hamblin 1930-х років дозволяли читати лежачи завдяки дзеркалам під певним кутом.

Велосипед-амфібія

Велосипед здатний перевозити вантаж по суші та воді.

Ролики, які їздили на бензині

Кишеньковий годинник зі смарагду

Старовинний кишеньковий годинник, виготовлений із цільного смарагду понад три століття тому.

Мобільний телефон

Демонстрація компактності мобільного телефону від віцепрезидента компанії Motorola

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найважливіших винаходів людства: від колеса до інтернету.

Також "Коментарі" писали про 7 дивовижних винаходів, які вигадали жінки.