10 винаходів з минулого, які сьогодні виглядають смішно та абсурдно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Технологічний прогрес не лише створює нові зручності, а й безжально перетворює колишні "хіти" на курйози. Ще зовсім недавно символами статусу були пейджери або легендарна Nokia 3310, а нині вони викликають радше ностальгічну усмішку. Деякі винаходи минулого взагалі виглядають настільки дивно, що складно уявити, як ними серйозно користувалися.
Абсурдні винаходи минулого. Фото з відкритих джерел
Це один водолазний костюм, відомий як "Старий джентльмен". Виготовлений зі шкіри на початку 18 століття, він більше нагадує театральний реквізит, ніж засіб для занурення під воду.
Воно дозволяло одночасно читати кілька книг, обертаючи громіздку конструкцію.
Такий транспорт дозволяв перевірити швидкість руху автівок в тунелі.
Спальне місце призначене для порятунку під час бомбардувань та руйнувань будівель, яке могло використовуватися у Великій Британії.
Окуляри Hamblin 1930-х років дозволяли читати лежачи завдяки дзеркалам під певним кутом.
Велосипед здатний перевозити вантаж по суші та воді.
Старовинний кишеньковий годинник, виготовлений із цільного смарагду понад три століття тому.
Демонстрація компактності мобільного телефону від віцепрезидента компанії Motorola
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найважливіших винаходів людства: від колеса до інтернету.
Також "Коментарі" писали про 7 дивовижних винаходів, які вигадали жінки.